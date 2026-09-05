El platense Tomás Etcheverry se impuso ante Navone y avanzó a los octavos de final del US Open

Este viernes, el platense Tomás Etcheverry realizó un partido más que perfecto para imponerse en el duelo de argentinos frente a Mariano Navone por 6-4, 6-4 y 6-3 para avanzar a los octavos de final del US Open.

El primer set inició muy parejo entre ambos jugadores que mantuvieron su servicio con facilidad. Sin embargo, en el décimo juego, el nacido en La Plata se animó a tomar un poco más de riesgos y le quebró el saque a su rival para llevarse el parcial.

Lejos de entregarse, Navone quebró primero en el segundo set para ponerse en ventaja. Sin embargo, Etcheverry reaccionó rápidamente para recuperar el quiebre y más tarde repitió la fórmula del primer parcial, un quiebre en el décimo juego para firmar la segunda manga.

En el tercer set, el platense siguió desgastándolo físicamente a su rival para encaminar la victoria con un nuevo quiebre en el noveno juego, antes de cerrar el partido al saque en cero.

"Gané muchos puntos importantes con el saque y además sabía que quizás iba a estar físicamente mejor por los partidos que él había jugado. Venía de varias derrotas y me reencontré con mi tenis. Me motiva que esté mi papá, que está atravesando una situación complicada. Estoy jugando para él", señaló el tenista de City Bell tras la victoria.

Con este triunfo, Etcheverry avanzó a los octavos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera (la última vez fue en Roland Garros 2023). El próximo domingo irá en búsqueda de meterse entre los mejores ocho del último Major de la temporada ante el ganador del duelo entre el español Daniel Mérida y el estadounidense Alex Michelsen.