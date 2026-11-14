El presente de Rojo, entre festejos y nuevos desafíos

Marcos Rojo volvió a cumplir uno de los grandes deseos que tenía desde su regreso a Estudiantes: gritar campeón con la camiseta del club que lo formó. Después de una final que tuvo un desenlace cargado de sufrimiento, el defensor celebró una nueva consagración y dejó en claro que el próximo objetivo ya ocupa un lugar central en la cabeza del plantel: la definición de la Copa Libertadores.

“Teníamos que dar el paso firme, ganar esta copa y ahora prepararnos para lo que viene, que es lo más importante”, expresó Rojo una vez consumado el título. La alegría por la conquista tuvo un significado especial para el zaguero, que volvió al Pincha para afrontar su tercer ciclo y reencontrarse con una institución que marcó su carrera.

Sin embargo, más allá del festejo, el foco no se desvió de la gran cita que tendrá Estudiantes el próximo 28 de noviembre en Montevideo. El defensor reconoció que la final ante el conjunto brasileño representa un desafío enorme en su trayectoria. “Es el partido más importante de mi vida”, confesó.

En esa misma línea, explicó cómo convivió el grupo con la expectativa por la Libertadores durante las últimas semanas. “Quieras o no, lo tenés siempre en la cabeza. Lo charlamos en la semana, el partido más importante es el que vamos a jugar, tenemos que estar mentalizados, pero quieras o no en el subconsciente siempre está la final de la Libertadores”, reconoció.

De todos modos, Rojo valoró haber podido cerrar primero el compromiso por la Supercopa y sumar una nueva estrella. “Ahora ya pasamos los partidos, pudimos ganar esta copa y ahora sí, a descansar unos días y prepararnos de lleno en la final de la Libertadores, que es lo que toda la gente y nosotros queremos”, agregó.

Al momento de analizar el desarrollo del encuentro, el defensor destacó la reacción del equipo en el complemento, aunque lamentó que el desenlace terminara con sufrimiento. “Se dio así. Lo buscamos en el segundo tiempo, creo que lo jugamos muy bien y manejamos la pelota, fuimos claros dominantes. Hicimos los goles y sobre el final se nos escapa y terminamos sufriendo”, señaló.

También hubo lugar para hablar de su presente en el club. Formado en las divisiones inferiores albirrojas y protagonista de la conquista de la Libertadores 2009 durante su primera etapa, Rojo disfruta de este nuevo regreso. En 2020 había tenido un breve paso, con apenas un partido disputado, mientras que ahora volvió para asumir un papel importante dentro del plantel.

“Es hermoso. Estoy pasando unos días increíbles desde que me tocó volver. No paro de disfrutar, de ir al Country todos los días, de encontrarme con la gente que estuvo toda la vida. Compartir con José (Sosa), con Guido (Carrillo), con el Tucu (Correa), que estuvimos mucho tiempo juntos”, contó.

Por último, se refirió a la mística que caracteriza a Estudiantes y a esa capacidad de sostener la ilusión hasta el último instante, incluso en los momentos más difíciles. “La mística es saber que hasta el final algo puede pasar, que no hay que bajar los brazos y que nunca hay que rendirse. Es eso lo que se pregona en este club: el esfuerzo, el trabajo. Y hay muchos jugadores que se criaron desde las inferiores acá y lo llevamos muy adentro”, concluyó.

Rojo ya volvió a levantar un trofeo con el Pincha. Ahora, con la satisfacción de haber sumado otra estrella, sabe que se acerca una oportunidad que puede marcar su carrera: ir por la Libertadores. La segunda en su cuenta personal.

“La final de la Libertadores es el partido más importante de mi vida”, confesó