El proyecto de River quedó para “más adelante”

La dirigencia de River, representada por el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel, realizó una propuesta de seis puntos para modificar el reglamento de la Primera División, durante la reunión de Comité Ejecutivo.

Se puso el foco en la reducción gradual del número de equipos en la máxima categoría, con reglas que no puedan modificarse durante la disputa del torneo, además de un reclamo sobre las autoridades arbitrales.

Además, desde River se busca reformular el modelo de derechos de televisación, en una propuesta general que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se habría comprometido a evaluar.

En el que fue presentado como un “documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual” del fútbol argentino, la Comisión Directiva que encabeza el presidente Stefano Di Carlo dio a conocer distintas modificaciones para el formato de la Primera.

Por último, River pidió sostener el funcionamiento solidario en la distribución de ingresos entre los clubes, replanteando el modo de generar recursos de la AFA, y reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

El comunicado se fundamenta a partir de la historia centenaria del fútbol argentino, que demanda “un nivel de competitividad global, con torneos que estén a su altura, en formato, en arbitraje, en transparencia y en claridad de los reglamentos, como también en generación de ingresos”.

En AFA sus pares no se mostraron muy contentos con la difusión previa del pedido, algunos directivos de otros clubes pusieron el grito en el cielo y señalaron a los millonarios de manejarse mediáticamente. El expediente será tratato recién el año que viene.

En tanto River solicitó no jugar la fecha 11 el 7/10 porque tiene varios jugadores convocados a selecciones y aquí sí la AFA le dará lugar y su partido contra Sarmiento se disputará unos días después para que no haya mucho enojo.