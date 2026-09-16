El Real Madrid le ganó al Elche y el Barcelona recibe a Racing de Santander

El conjunto dirigido por el portugués José Mourinho derrotó como visitante al Elche por 3-2 con goles de Dituro en contra, Mbappe y Espí, mientras que para el franjiverde habían remontado el 0-2 en contra Osorio y Niño. Con este resultado, el Merengue igualó la línea de Barcelona con 15 unidades en la cima de la liga española. Sin embargo, la escuadra blaugrana hoy podría volver a ser líder en soledad en caso de ganar o empatar cuando reciba al recién ascendido Racing de Santander en el renovado Camp Nou.

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