El reclamo de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el final del GP de España

Franco Colapinto completó una actuación brillante en el Gran Premio de España y cruzó la meta en la séptima posición. Sin embargo, el piloto argentino de la escudería Alpine atravesó un momento de máxima tensión con su equipo tras un fuerte enojo contra su compañero Pierre Gasly.

En el tramo decisivo de la carrera, el corredor oriundo de Pilar se acercó al vehículo del francés con un ritmo superior. Gasly padecía un desgaste severo en sus neumáticos, una situación que frenaba el avance del argentino. En paralelo, Oscar Piastri a bordo de su McLaren se acercaba peligrosamente por detrás como una amenaza concreta para superarlos a ambos.

Ante este escenario, Colapinto exigió por radio una orden de equipo para intercambiar los lugares en la pista. “Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío”, expresó el piloto con evidente frustración.

La falta de respuesta inmediata desde el muro de boxes provocó el estallido del corredor nacional. “¡Chicos, cambio! ¡La puta madre! Si pierdo...”, lanzó a los gritos justo antes del corte en la transmisión de su radio.

Finalmente, la escudería llamó a Gasly a la zona de boxes para el recambio de gomas y el francés retrocedió hasta el duodécimo lugar. Gracias a la liberación de la pista, Colapinto logró defender su posición con éxito y aseguró el séptimo puesto por delante de Piastri, su principal escollo en la recta final de la jornada.