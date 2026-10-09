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El recuerdo de Russo a un año de su fallecimiento

el recuerdo de boca en redes

Por Redacción

Boca, Estudiantes, Rosario Central (clubes a los que dirigió y dejó su sello) recordaron en sus redes sociales al ex entreandor Miguel Ángel Russo, a un año de su fallecimiento tras batallar contra una dura enfermedad.

El primero de los posteos fue un video que hizo viral Boca con las mejores imágenes de Russo durante sus tres etapas en Boca, aunque se hizo foco en la histórica campaña del 2007, en la que guió al “Xeneize” hacia el título en la Copa Libertadores, la última vez que la obtuvo.

Estudiantes, por su parte, también recordó a “Miguelo” a través de sus redes sociales.

El club albirrojo hizo referencia al debutó profesionalmente de Miguel como jugador y con 13 años de trayectoria, siendo uno de los jugadores con más presencias en la institución. Dos títulos y un legado para siempre, con un vínculo que superó los límites del campo de juego. Pertenencia, ADN e identificación con los colores. ¡Por siempre en nuestros corazones!

Mientras que Rosario Central, publicó en su cuenta oficial X “un año que no estás más físicamente, pero tu recuerdo seguirá siempre vivo en nosotros, Miguel”.

Por su parte, su hijo, el delantero Ignacio Russo homenajeó a su padre, con una sentida publicación en Instagram en la que comentó: “Tengo tantas cosas para contarte...”. Y agregó en el posteo: “Hoy (por ayer) hace un año que te fuiste físicamente”.

“Tengo tantas cosas para contarte y para preguntarte” comentó el futbolista, que también agregó que hay “una muy especial” que le hubiera encantado compartir juntos”, aunque no quiso dar detalles.

Además, el futbolista dejó claro que sabe que “de alguna manera y en algún lugar” su padre está “contento y orgulloso”, y cerró el mensaje con un detalle íntimo de su relación: “Mientras te escribo esto estoy tomándome un café y comiendo queso y dulce. Te amo”.

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