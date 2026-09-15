En Gimnasia, el reemplazo de Miramón será el tema de la semana: ¿quién juega ante Banfield?

El plantel albiazul regresará esta mañana a los entrenamientos luego de la jornada libre tras el empate del domingo ante Argentinos Juniors en La Paternal. El próximo partido del conjunto albiazul será el sábado a las 14.30 en el Bosque frente a Banfield.

Para ese encuentro, el Pata Pereyra tendrá una baja segura ya que Ignacio Miramón llegó a la quinta tarjeta amarilla acumulada y deberá purgar una fecha de suspensión. Por eso, el DT tripero deberá trabajar arduamente en su reemplazo, ya que es uno de los jugadores que marca la diferencia en este equipo, más allá de no haber rendido en un gran nivel en el último partido.

Las variantes más naturales para ocupar su lugar son Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto, claramente con característiticas bien diferenciadas. Mientras el tucumano es un volante central tradicional que obligaría a que Mateo Seoane se convierta en “socio” de Ignacio Fernández, el Heredero aporta más en la pelota parada pero tiene menos dinámica y contracción a la marca. Otra variante podría ser retrasar a Nacho Fernández y sumar un delantero más -Marcelo Torres- para un juego más directo, aunque en los últimos partidos el entrenador siempre se decidió por jugar solo con Agustín Auzmendi como referente.

Lucas Janson salió en el segundo tiempo por un traumatismo en una rodilla, aunque -en principio- no reviste mayor gravedad. Aunque el ex Boca no jugó un buen partido, el flojo ingreso de Alexis Steimbach parece asegurarle la titularidad para el compromiso del sábado.

El colombiano Harlen Castillo y el central Juan Cruz Cortazzo se encuentran atravesando la recuperación de sus respectivas lesiones (operación de meniscos para el arquero y desgarro para el juvenil) y estarán disponibles para el partido ante Independiente Rivadavia, que se jugará el viernes 2 de octubre tras el parate por la fecha FIFA. En tanto, Jeremías Merlo comenzó la recuperación por una nueva lesión muscular, un desgarro grado 2 en el recto femoral derecho. Tiene para un par de semanas de inactividad.