Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento internacional a su extraordinaria carrera. El capitán argentino recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, en la que se destacó tanto su trayectoria futbolística como su compromiso con iniciativas solidarias destinadas a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el rosarino participó de los actos oficiales que precedieron a la entrega del galardón. Durante su estadía en Oviedo, también fue recibido por la princesa Leonor, quien saludó a los premiados y participó de la tradicional audiencia en el Hotel de la Reconquista.

La distinción reconoce una carrera que llevó a Messi a conquistar los principales títulos con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la Selección argentina, con la consagración en el Mundial de Qatar 2022 como uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El jurado también valoró su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

Pero el reconocimiento no se limitó a sus logros dentro de la cancha. Otro de los aspectos centrales fue su trabajo solidario, especialmente a través de la Fundación Leo Messi, que impulsa iniciativas para ampliar el acceso a la educación y a la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Messi llegó a España el jueves y recibió una cálida bienvenida de miles de aficionados que se acercaron para verlo. Fiel a su cercanía con el público, se detuvo a firmar camisetas, banderas y autógrafos, en una jornada que volvió a mostrar la repercusión internacional que genera su figura.

El premio incluye una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y una dotación económica de 50.000 euros.