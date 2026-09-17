El rival saldrá de Flamengo o Independiente del Valle

Un noche de locos para Estudiantes. Y no es para menos. Después de 17 años de espera volvió a meterse entre los cuatro mejores equipos de América.

Tras la impresionante victoria de anoche en San Pablo por 1-0 gracias al golazo de Alexis Castro, el equipo albirrojo volvió a confirmar su gran momento en el torneo continental, lo que lo perfila como uno de los candidatos a levantar la quinta Copa Libertadores.

En medio del festejo de los jugadores en el campo de juego, no solo por la victoria, sino por el penal que malogró sobre el final Memphis Depay, el pueblo pincha ya comienza a palpitar el próximo encuentro copero.

Y precisamente, el rival saldrá de la revancha que sostendrán esta noche en el mítico estadio Maracaná, Flamengo, el vigente campeón de la edición pasada e Independiente del Valle, de Ecuador.

El “Fla”, que tiene en sus filas al arquero Agustín Rossi (ex Estudiantes y Boca) y que ya conoce muy bien a Estudiantes, llega al dueño de hoy con la ventaja de haber ganado 2-0 en Quito, por lo que un empate y hasta perdiendo por la mínima diferencia, también se meterá en semifinales.

Los encuentros de semifinales, según el calendario dado a conocer desde hace varios meses por CONMEBOL, se disputarán el 13 y 14 de octubre en el caso de los duelos de ida, mientras que los choques de vuelta tendrán lugar el 20 y 21 del mismo mes, donde el Pincha ira en busca de seguir haciendo historia en la actual edición de la Copa Libertadores ante dos rivales a los que ya ha enfrentado en años anteriores. En el caso de Independiente del Valle en el repechaje de 2015 y con Flamengo en las citas continentales de 2025 y en la que aún se está desarrollando, donde el Fla y el León compartieron el grupo A y empataron 1-1 en La Plata y el Mengão se impuso en Río de Janeiro ganando 1-0.