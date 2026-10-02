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Desde las 19:15, en avellaneda

El Rojo busca frenar el andar ganador de la Gloria

jadson viera, dt de independiente

Por Redacción

Independiente, con la necesidad de ganar, recibe a Instituto de Córdoba, en el comienzo de la undécima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 19:15, en el Estadio Libertadores de América, lo dirigirá Hernán Mastrángelo y será televisado por la señal de cable ESPN Premium.

El Rojo llega a este enfrentamiento en su mejor momento desde que se inició el Clausura, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y además se pudo afianzar en puestos de clasificación a los playoffs con 17 puntos.

Incluso los dirigidos por Jadson Viera se meterían de lleno en la pelea por la primera posición en caso de conseguir una victoria.

Instituto, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Torneo Clausura, al liderar en la Zona A con 22 puntos, dos más que su escolta que es Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores (ex Gimnasia), que buscan la clasificación a alguna competencia internacional para el año que viene, vienen de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres de Córdoba, en sus últimas dos presentaciones.

probables formaciones

INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

INSTITUTO: Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

ARBITRO: Hernán Mastrángelo. VAR: José Carreras.

ESTADIO: Libertadores de América - Ricardo Bochini.

HORA DE INICIO: 19:15.

TELEVISA: ESPN Premium.

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