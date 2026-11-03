El Rojo empató y depende de sí para clasificar

Por la zona A del Torneo Clausura en el estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia e Independiente igualaron 1-1 con goles de Leandro Fernández para el local y Maximiliano Meza para la visita en la primera etapa, en un empate que no le terminó sirviendo a ninguno de los dos, teniendo en cuenta que si bien los dirigidos por Vaccari ya se encuentran clasificados a los playoff, debían ganar para acercarse a los puestos de clasificación a Sudamericana.

Por el lado del equipo de Viera, con este punto, sigue sin poder confirmar su presencia en la siguiente fase y deberá ganarle a Riestra en la última fecha.

Los once de Defensa, fueron: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández.

El Rojo, por su parte formó con: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez, Facundo Cruz; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josias Palais; Ezequiel Ávila.