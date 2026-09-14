El Rojo ganaba bien y se lo empató Farías

En un partido que tuvo mucha intensidad y momentos de nerviosismo, Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la novena fecha del Torneo Clausura.

El clásico tuvo todos los condimentos: el debut absoluto en las redes de una promesa de 17 años para el Rojo y el agónico estreno de Rubén Darío Insúa en su tercer ciclo al frente del Ciclón, coronado con un golazo salvador en el último suspiro del encuentro.

El partido comenzó con un ritmo frenético impuesto por el conjunto local. Apenas corrían 7 minutos de la primera etapa cuando Santiago Montiel ejecutó un tiro libre preciso al corazón del área. Allí emergió el juvenil Juan Miguel Arrayago, quien con un testazo letal venció la resistencia azulgrana para desatar la locura en Avellaneda.

Con solo 17 años, el defensor central surgido de las inferiores del club celebró su primer gol en el fútbol profesional.Durante el resto de la primera mitad, Independiente replegó sus líneas de manera inteligente, cediéndole el protagonismo a la visita pero lastimando de contragolpe.

A San Lorenzo le costó generar juego asociado, mostrando las lógicas falencias de un equipo en plena transición tras la llegada del “Gallego” Insúa al banco de suplentes.

Sin embargo, el complemento mostró una cara completamente distinta. El Ciclón adelantó sus líneas con más empuje que claridad y empezó a acorralar a un Independiente que se defendía cada vez más cerca de su arquero, Rodrigo Rey.

Cuando el reloj marcaba el minuto 6 y la parcialidad local festejaba la victoria, apareció la jerarquía individual para quebrar la resistencia del Rojo. El mediocampista Facundo Farías capturó una pelota suelta en las inmediaciones del área, se perfiló y sacó un remate fulminante desde afuera del área que se clavó lejos del alcance de Rey. Un auténtico golazo que sentenció el 1-1 definitivo. El jugador todavía pertenece a Estudiantes donde nunca pudo ni siquiera ganarse un lugar para ser alternativa, pero desde que está en San Lorenzo fue figura en su debut y anotó un golazo para ser de los más queridos por los hinchas.

Con este reparto de puntos, Independiente dejó pasar una oportunidad de oro para prenderse en los puestos de vanguardia y quedó sexto en la Zona A con 14 unidades. Pero de alguna manera celebró su paternidad de 10 partidos sobre el Ciclón.

Por su parte, San Lorenzo rescató una unidad con sabor a victoria en el arranque de la nueva era de Insúa, sumando 11 puntos en la novena posición del campeonato. Desde que llegó Insúa empezó a sumar y es un montón.