El Rojo lo dio vuelta y sueña con la Sudamericana

Independiente reaccionó a tiempo y se llevó un valioso triunfo de Santa Fe: derrotó 2-1 a Unión tras comenzar abajo en el marcador, y comienza a ilusionarse con la Copa Sudamericana.

En un primer tiempo marcado por las polémicas, Independiente perdió a Chimy Ávila por una lesión muscular en el inicio del partido. Superada la media hora, el equipo Tatengue reclamó la expulsión de Godoy por un codazo sobre Tarragona que elárbitro Luis Lobo Medina sancionó con tarjeta amarilla.

Antes de marcharse al descanso, Mosqueira abría el marcador para Unión, pero el juez de línea, en este caso, marcó offside y el VAR ratificó su decisión en una jugada milimétrica.

Ya en la segunda mitad, el Tatengue pasó al frente a través de Estigarribia en una jugada muy similar a la del tanto anulado, pero la ventaja le duraría un suspiro ya que rápidamente Montiel igualó para el conjunto de Avellaneda. Apenas seis minutos más tarde, con un remate desde afuera del área, Maxi Meza convirtió el 2-1 para Independiente y el primero a nivel personal.