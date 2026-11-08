El Rojo se metió en los playoff y ya tiene rival

Independiente derrotó al Malevo en el estadio Libertadores de América 2-1 con gol de Mateo Pérez y Felipe Tempone, mientras que Alexander Díaz había puesto el empate transitorio para la visita. De esta forma, la escuadra de Avellaneda se aseguró su presencia en los playoff del Torneo Clausura.

El conjunto de Jadson Viera logró su primer objetivo y ahora aguarda para conocer a su rival en los octavos de final. Cuestionado por sus hinchas y en un clima complejo, el Rojo igualmente pudo meterse entre los ocho mejores del grupo B y en un certamen que en anteriores ediciones ha dado sorpresas, intentará ir en busca de un título local tras 24 años.

El Diablo, ahora quedará a la espera de la posición definitiva donde culmine, para conocer concretamente a su adversario en la próxima etapa.

Por su parte, otro de los equipos que tenía chances de meterse en la siguiente fase del campeonato era San Lorenzo, pero profundizó su mal presente cayendo como local frente a Platense con los goles de Víctor Cuesta y Nicolás Retamar. Al Calamar, esta victoria, sin embargo no le sirvió para mucho más que para cerrar su 2026 con una alegría.

De esta manera, los dirigidos por Rubén Darío Insúa cerraron un muy flojo Torneo Clausura, donde acumularon 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. Con el tropiezo frente a los conducidos por Martín Palermo, además, se cortó una racha de cuatro partidos sin perder para el Ciclón.

Los de Saavedra, por su parte, hilvanaron su tercer victoria consecutiva derrotando a Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba y ahora al Cuervo, algo que les sirve pensando en el futuro, ya que comenzarán abajo en la tabla de promedios en la temporada 2027.

Así, el Rojo continuará su recorrido en el Torneo Clausura, mientras que tanto San Lorenzo como Platense no tendrán competencia hasta el arranque del próximo Torneo Apertura 2027 y ya le bajaron la persiana al 2026, apuntando a mejorar lo hecho en un año donde, más allá de la experiencia del conjunto de Saavedra en Copa Libertadores, fue para el olvido.