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Además, habrá otros cuatro partidos

El Rojo y el Ciclón se juegan el pase a los Playoffs

Independiente, que depende de sí mismo, recibe en el Libertadortes de América a Riestra; mientras que San Lorenzo espera por Platense
iván marcone le da equilibrio al mediocampo de independiente / x

Por Redacción

En el estadio Libertadores de América, Independiente recibe desde las 19:15 a Deportivo Riestra. El Rojo depende de sí mismo y necesita un triunfo para asegurarse su presencia en los playoffs; Riestra, por su parte, buscará cortar una racha de trece partidos sin ganar.

Independiente viene de igualar 1-1 ante Defensa en Florencio Varela, resultado con el que estiró a cinco su racha de partidos sin ganar. Previamente perdió con Boca, empató con Racing y Talleres y fue goleado por Instituto. “Dependemos de otros partidos. Nosotros tenemos que ganar. En los playoffs, dependemos de nosotros”, analizó el entrenador Jadson Viera luego de la igualdad ante el Halcón.

Otro de los encuentros estacados de hoy se jugará en el estadio Pedro Bidegain, donde San Lorenzo recibe a partir de las 19 a Platense, por la última fecha de la fase regular del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con chances de clasificarse a la siguiente etapa, pero sí o sí deben ganar para conseguirlo.

El Ciclón viene de rescatar un punto importante en Liniers: caía por 2-0 ante Vélez pero, con goles de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, logró reponerse para concretar así el empate final.

Ahora, el Cuervo acumula un total de 19 puntos que lo tienen a uno de la clasificación, puesto que, de momento, le corresponde a Independiente. Son 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas para el azulgrana.

La última fecha del Clausura tendrá demás otros cuatro partidos. A las 15, Barracas enfrenta a Racing; en Santa Fe, Unión y Vélez se enfrentan a partir de las 19:15, mientras que a las 22, jugarán Tigre vs. Sarmiento y Banfield vs. Atlético Tucumán.

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