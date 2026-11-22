Santiago Ascacibar ya se metió de lleno en el corazón de los hinchas. Llegó a Boca procedente de Estudiantes el 27 de enero de 2026, mediante la compra del 80% de su pase por cerca de 4 millones de dólares y la cesión a préstamo por un año con opción de compra de Brian Aguirre. Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, dejando un 20% del pase en poder de la entidad albirroja.

Desde que se calzó la “Azul y Oro”, el Ruso se convirtió en una pieza fundamental de este Boca campeón de la Sudamericana por tercera vez en su historia. Y en poco tiempo, se ganó el corazón del hincha por su despliegue, entrega absoluta y su llegada al gol.

Ascacibar, surgido de la cantera de Estudiantes, alcanzó varios títulos con la camiseta albirroja. En sus dos períodos (2016–2017 y 2023–2026), cosechó 196 partidos, 18 goles y 5 títulos (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, y Torneo Clausura y Trofeo de Campeones 2025). Y parece que el cambio de club no le hizo perder la costumbre a la hora de sumar coronas, porque con Boca ya lleva obtenidas dos en corto tiempo: Campeón de Liga y la Copa Sudamericana. Para el Ruso, la historia no terminará acá, ya que el equipo del Vasco se comprometió a ir por todo.

Ascacibar, oriundo del populoso barrio de Villa Elvira, se consolidó como pieza clave en el mediocampo de Boca, aportando recuperación, despliegue y llegada al área. Según destacaron varios medios, potenciado tras su regreso al fútbol argentino, alcanzó su mejor registro goleador anual (9 goles en este 2026).

El volante anotó (sin gritarlo) el gol del triunfo 1-0 de Boca sobre Estudiantes en agosto pasado y convirtió en los cruces de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana ante Recoleta; mientras Boca se enfocaba en la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro y en llegar al partido decisivo en la Copa Argentina.

En esta versión del Boca campeón, Ascacibar se ha convertido en uno de los futbolistas que mejor explican el funcionamiento colectivo del equipo del Vasco, y que enfocó todos sus esfuerzos en seguir haciendo historia con esta camiseta de acá hasta mediados de diciembre, cuando intente conseguir otras cuatro coronas.

Su despliegue, su capacidad para recuperar la pelota y su participación en distintas fases del juego lo convirtieron en un elemento central de un equipo que encontró en el mediocampo una de sus principales fortalezas.

En ese escenario, es inevitable remarcar que su influencia no se limita a la tarea de contención. El ex Pincha también aporta llegada, remates, presencia en el área rival y gritos de gol, como sucedió en Mendoza, donde abrió el marcador para el 3-0 ante Banfield, resultado que le otorgó a Boca el pase a la final de la Copa Argentina.

“El Ruso” es un volante capaz de recuperar, cubrir espacios, acompañar los ataques y aparecer por sorpresa para definir. Esa combinación de funciones explica por qué se volvió indispensable para el esquema del “Vasco”.

Las estadísticas reflejan apenas una parte de su protagonismo. Disputó 48 partidos durante la temporada (incluyendo la final de ayer), acumuló 3.640 minutos, convirtió 9 goles y entregó 2 asistencias.

En la Sudamericana, donde tuvo a Boca como el legítimo campeón, estuvo presente en los nueve encuentros: los dos de los playoffs ante O'Higgins, los dos de octavos de final frente a Recoleta, los dos de cuartos contra San Pablo, las dos semifinales ante Vasco da Gama. Y lógicamente ayer frente Atlético Mineiro, en Barranquilla.

En este recorrido, Ascacibar fue titular en ocho encuentros: su continuidad lo convirtió en uno de los integrantes fijos de la columna vertebral del equipo.

Además, sus dos goles en el certamen llegaron en la serie ante Recoleta. En la ida, marcó a los 49 minutos del triunfo por 3-1; en la vuelta, abrió el marcador a los 30 minutos en la goleada 4-0.

Su vocación ofensiva también se observa en el volumen de remates. En los nueve partidos en la Sudamericana acumuló 16 intentos, una cifra significativa para un mediocampista que, al menos en principio, tiene más responsabilidad en la contención que en la elaboración. Esos registros muestran cuánto participa Ascacibar en la construcción de las jugadas y con qué frecuencia busca terminar los ataques. Su llegada desde atrás representa un recurso adicional para un equipo que necesita alternativas para lastimar a sus rivales.

Ascacibar, el socio ideal de Paredes

La sociedad con Leandro Paredes es uno de los fundamentos del mediocampo de Boca. Los dos tienen características diferentes pero complementarias.

El campeón del mundo organiza, administra los tiempos y busca los pases que rompen líneas. A su lado, Ascacibar (y también Delhado) aporta despliegue, recuperación y una presencia más dinámica para cubrir los espacios que deja el avance de sus compañeros.

Esa distribución de funciones le permite al equipo sostener el equilibrio sin resignar agresividad.

La conexión entre ambos también puede producir situaciones de peligro. En la semifinal de la Copa Argentina, Paredes lo encontró con una exquisita pelota picada y Ascacibar resolvió con un cabezazo preciso, junto al palo izquierdo para abrir el marcador.

Sus excursiones al área rival son especialmente valiosas porque no dependen de que Boca construya una jugada elaborada. Puede aparecer después de una recuperación, aprovechar un rebote o atacar un espacio que dejan los defensores.

La importancia de esa complementariedad con el capitán también se aprecia en los partidos en los que Boca debe defender más cerca de su arco. En las visitas a San Pablo y Vasco, el equipo tuvo menos posesión y debió trabajar durante largos pasajes sin la pelota. En esos escenarios, Ascacibar resultó importante para achicar espacios, disputar los duelos y sostener las transiciones defensivas. Ascacibar es un futbolista que multiplica las posibilidades del equipo y que puede influir en un partido desde distintos lugares de la cancha.