Antes que cualquier jugador de Boca, entrenador o integrante del cuerpo técnico, el que pasó por el escenario para recibir su medalla de campeón fue Juan Román Riquelme, el presidente de la institución que se estrechó en un abrazo interminable con el presidente de la AFA Claudio Tapia.

Ese saludo no fue uno más. Fue una señal de fortaleza en medio de un momento de máxima crítica a la gestión y al momento que los demás clubes empezaron a levantarse y revelarse contra un manejo muy cuestionado.

Por eso Tapia necesitaba a Boca campeón para tener fortaleza en el fútbol argentino. Y ese saludo no fue uno más, fue de dos personas que hoy por hoy se necesitan mucho.

Antes, en la cena de camaradería de la Conmebol previa a la final de la Copa Sudamericana 2026, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvieron un cálido encuentro junto al presidente de la entidad sudamericana, Alejandro Domínguez. Riquelme elogió al dirigente y expresó su felicidad por compartir el momento en Barranquilla. La reunión también quedó registrada en las redes sociales de ambos dirigentes con mensajes alusivos a la gran final.

Riquelme recibió el cheque simbólico de parte de Alejandro Domínguez de los 3 millones de dólares que entregó la Conmebol al ganador de esta Copa Sudamericana, además de la clasificación a la Recopa y a la Copa Libertadores del próximo año.