Se disputará hoy una nueva edición del Seven de la URBA con una zona que reúne a La Plata y San Luis que encima jugarán en el primer partido. Además se presentarán Los Tilos y Albatros, también en Campeonato y Universitario con Berisso en Clasificación.

En la zona 12 en la sede de Lomas estarán maristas y canarios que se cruzarán a las 13:15 horas. Completan Pueyrredón y Vicentinos. El plantel de La Plata, entrenado por Alejandro Angaut, es: Suarez Folch,Addiechi, F. Anechini, P. Anechini, De la Fuente, Cejas, D’agostino, Pedro Addiechi, Nani, Soto, Larrivey , Rinaldi, Arteche y JP Bernasconi. Y el de San Luis, que tiene a Facundo Merlo a la cabeza: Ibáñez , Etchanchu, Facundo Gibert, Ganzella, Febrero, Scoltore, Morimanno, Vaca(c), Pertini, V. Quatrochi, Calderón, V. Bonavento, De Landaburu y Soulages.

En la misma sede de Lomas se presentará Los Tilos que compartirá su zona con Atlético del Rosario, Old Georgian y San Marcos. A cargo del equipo están Rafa Cirignoli y el Ruso Roberti. Los convocados: Basagaisteguy, Colli, Cortés, Favre, Joaquín Fernández, Giorgio, Guichon, Lares, Francisco López, Lovazzano, Méndez, Moreyra, Raimundi y Juan Cruz Ruiz López.

En tanto que Albatros jugará en la zona 1 en Pucará contra Belgrano, Curupaytí y GEBA. Fueron citados para hoy: Aloro, Ayala, Benegas, Bisceglia, Burgos, Castro, De Luca, Elizondo, Fariscoy, Flores, Grassi Conde, Malvetti, Muniagorri y Riafrecha,

Clasifican los primeros de cada zona y los peores cuatro descienden.

Universitario jugará en Pucará por el grupo Clasificación contra Berisso, Atl. San Andrés y Vicente López. Su plantel entrenador por Federico Regueira: Portunato, Morena, Duclox, Olivero, Espinosa, D’Onofrio, Orrico, Rivera Cano, Suárez, Arturi, Cechi, Hernández, Ramos Alvelo y Grassi. El Bulero: Maccarini, Nuñez, Flores, Sosa, Cusma, Villalba, Córdoba, Barboza, Silva, Balianelli, Videla y Ávalos.