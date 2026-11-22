La Selección Argentina y Mozambique se enfrentan hoy a partir de las 12:30 (hora de nuestro país), en la Cancha Nº 7 del complejo Aspire Zone en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026.

La Albiceleste cayó 2-0 frente a Australia en el debut y necesita recuperarse contra el combinado africano, que viene de golear 4-0 a Dinamarca.

El equipo dirigido técnicamente por Diego Placente falló en su primera presentación y perdió 2-0 contra los australianos gracias al doblete de Akol Akon. Argentina nunca encontró respuestas desde el juego y terminó perdiendo complicando sus aspiraciones de clasificar, sumado a que Benjamin Vallejo fue expulsado en el cierre del partido y no podrá estar, de mínima, hoy ante Mozambique.

El debut de los africanos, por su parte, fue totalmente opuesto al de la Albiceleste y un triunfo en la segunda jornada los clasificará a 16avos de final. Con goles de Khensane, Alirio Cuna Junio (2) y Joaquim Alipro Mumbai aplastaron 4-0 a Dinamarca obteniendo un gran resultado en el arranque.

De todos modos, el Mundial Sub 17 tiene el mismo formato que el de mayores de Estados Unidos, México y Canadá, realizado en junio pasado, por lo que ocho de los 12 terceros también avanzarán de ronda.

Esto quiere decir que un empate dejaría a Argentina con chances de meterse en 16avos, pero una nueva derrota lo dejaría prácticamente al borde de la eliminación.

De no mediar contratiempos, Diego Placente podría poner en cancha la siguiente formación: Reigia; Pérez, Güich, Coria y Cardozo; Ortíz, Machuca, Baroni y Policella; Salinas y Barrionuevo.

Mientras que Mozambique, de la mano del portugués Luis Manuel Correia Guerreiro, tiene previsto mandar a la cancha a Joan; Floresnaldo, Pascoal, Pires y Alan; Alirio Cuna, Valentim, Khenzane, Chauson, Junior y Diego.