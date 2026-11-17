El plantel de la Selección argentina Sub 17 llegó a la ciudad de Doha para disputar una nueva edición de la Copa Mundial de la categoría en Qatar, donde buscará repetir lo logrado por la categoría mayor cuando se consagró campeona ante Francia en 2022.

Los dirigidos por el técnico de las divisiones inferiores del combinado “Albiceleste”, Diego Placente, buscarán su mejor versión en el torneo, que comenzará a desarrollarse el 19 de este mes y terminará el 13 de diciembre. La Selección integra el Grupo C, junto a los seleccionados de Australia, Mozambique y Dinamarca.

El certamen contará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia, la competencia se desarrollará bajo el formato de eliminación directa. Al igual que en la edición 2025, los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

La Selección argentina Sub-17 se encuentra en suelo qatarí y comenzará las actividades este martes por la tarde con la primera práctica a puertas cerradas. El debut será el jueves 19 de noviembre, desde las 13:00, ante Australia.

Luego, el equipo nacional se medirá con Mozambique, el domingo 22 a las 12:30, y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12:30.

En sus últimas tres participaciones, el conjunto nacional quedó eliminado en dieciseisavos ante México en 2025. Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, cuando quedó en el cuarto puesto tras perder la semifinal ante Alemania por penales y el partido por el tercer puesto ante Senegal, mientras que en 2019 cerró su participación en octavos de final con la derrota ante Paraguay