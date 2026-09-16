El sueño de la Quinta

SAN PABLO, ENVIADO ESPECIAL

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Esta vez la movilización será especial por varios condimentos que obligaron a poner la máxima atención en las estrategias para poder estar presentes en este nuevo partido de Copa Libertadores. Mucha imaginación y logística para no gastar un dineral. El principal obstáculo que encontraron los hinchas fue el económico. No es sencillo sacar un pasaje aéreo en este momento del país, ya que por más que le dólar no esté muy caro el bolsillo aprieta por otros lados. Hubo que pensarlo más de una vez antes de escribir los números de la tarjeta de crédito o sacar del banco los dólares guardados de otras épocas.

Entonces el otro obstáculo: el valor de los pasajes. Anoche jugó Boca en la misma ciudad y entonces las aerolíneas subieron sus precios a valores increíbles. Es más, hubo días en los cuales un pasaje de Buenos Aires a San Pablo tenía el mismo precio que a Miami o una playa del Caribe.

Por eso horas y horas de atención a la espera de que bajasen, pero con la incertidumbre que los pocos espacios empezaban a ser ocupados por los hinchas de Boca. Claro, acá no es como los colectivos que pueden poner nuevas frecuencias.

Con el correr de los días los valores bajaron un poco, más razonables para una billetera argentina. Al menos una vez que pasó el boom Xeneize algunas aerolíneas devolvieron los valores a lo que suele costar este tipo de viaje.

Es más, en los últimos días empezaron a encontrarse ofertas en vuelos especiales que salieron anoche: eran charters de hinchas de Boca que viajaban para buscar a los simpatizantes que viajaron un día antes y aprovecharon para trasladar, a bajo costo, a los de Estudiantes que todavía esperaban cómo resolver el problema.

El grueso lo hizo anoche en vuelos de aerolíneas internacionales, las únicas que no modificaron sus precios: Etiopian Airlines y Turkish. Ambas tienen la ruta hacia Europa pero con este tramo que muchas veces es más tentador que buscar una empresa local. También viajó al vecino país el presidente de Estudiuantes, Juan Sebastián Verón, como lo ha hecho en los últimos viajes al exterior. Muchos hinchas viajaron desde Ezeiza y Aeroparque por la noche, llegando a la ciudad del partido pasada la medianoche. No era la mejor forma de desembarcar en Brasil pero era la manera más económica que encontraron. También un grupo, más reducido, viajó en micro de línea desde Retiro, un viaje de casi 48 horas que puede ser una pesadilla por la cantidad de kilómetros a recorrer. Al menos el tramo de ida les permitió bajar los costos iniciales.

Otros hinchas, más jóvenes, tomaron un vuelo Low Cost hasta Puerto Iguazú, en Argentina. Desde allí cruzaron vía terrestre hasta Foz do Iguazú y una vez en Brasil consiguieron boletos más baratos hasta San Pablo. En todos los casos un viaje de prácticamente todo el día. Cinco amigos, más osados todavía, decidieron alquilar un auto y unir esa distancia desde Foz hasta San Pablo por carretera, para llegar hoy pasado el mediodía y tener unas horas antes de ir para la cancha.

Se espera que alrededor de 1500 hinchas de Estudiantes estén presentes en el Neo Químicas Arena de Corinthians. De no haber existido los otros problemas y la final de 10 días en Santiago del Estero contra Rosario Central el número pudo haberse aumentado para terminar agotando las 2 mil localidades que entregó el club local.