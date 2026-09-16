Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES VIAJARON A BRASIL

El sueño de la Quinta

La Copa es el deseo del Pueblo Pincha, que empezó un y costoso traslado a San Pablo. Se esperan 1500 hinchas. También viajó Verón

Luciano Liberatore viajó a Brasil para acompañar al Pincha / EL DIA
Hinchas de la filial de Lomas del Mirador dijeron presentes en Brasil
Estos dos hinchas también quisieron acompañar al equipo del Cacique
La familia Acevedo no quiso estar lejos del equipo albirrojo / EL DIA

Por Martín Cabrera

SAN PABLO, ENVIADO ESPECIAL

mcabrera@eldia.com

Esta vez la movilización será especial por varios condimentos que obligaron a poner la máxima atención en las estrategias para poder estar presentes en este nuevo partido de Copa Libertadores. Mucha imaginación y logística para no gastar un dineral. El principal obstáculo que encontraron los hinchas fue el económico. No es sencillo sacar un pasaje aéreo en este momento del país, ya que por más que le dólar no esté muy caro el bolsillo aprieta por otros lados. Hubo que pensarlo más de una vez antes de escribir los números de la tarjeta de crédito o sacar del banco los dólares guardados de otras épocas.

Entonces el otro obstáculo: el valor de los pasajes. Anoche jugó Boca en la misma ciudad y entonces las aerolíneas subieron sus precios a valores increíbles. Es más, hubo días en los cuales un pasaje de Buenos Aires a San Pablo tenía el mismo precio que a Miami o una playa del Caribe.

Por eso horas y horas de atención a la espera de que bajasen, pero con la incertidumbre que los pocos espacios empezaban a ser ocupados por los hinchas de Boca. Claro, acá no es como los colectivos que pueden poner nuevas frecuencias.

Con el correr de los días los valores bajaron un poco, más razonables para una billetera argentina. Al menos una vez que pasó el boom Xeneize algunas aerolíneas devolvieron los valores a lo que suele costar este tipo de viaje.

Es más, en los últimos días empezaron a encontrarse ofertas en vuelos especiales que salieron anoche: eran charters de hinchas de Boca que viajaban para buscar a los simpatizantes que viajaron un día antes y aprovecharon para trasladar, a bajo costo, a los de Estudiantes que todavía esperaban cómo resolver el problema.

El grueso lo hizo anoche en vuelos de aerolíneas internacionales, las únicas que no modificaron sus precios: Etiopian Airlines y Turkish. Ambas tienen la ruta hacia Europa pero con este tramo que muchas veces es más tentador que buscar una empresa local. También viajó al vecino país el presidente de Estudiuantes, Juan Sebastián Verón, como lo ha hecho en los últimos viajes al exterior. Muchos hinchas viajaron desde Ezeiza y Aeroparque por la noche, llegando a la ciudad del partido pasada la medianoche. No era la mejor forma de desembarcar en Brasil pero era la manera más económica que encontraron. También un grupo, más reducido, viajó en micro de línea desde Retiro, un viaje de casi 48 horas que puede ser una pesadilla por la cantidad de kilómetros a recorrer. Al menos el tramo de ida les permitió bajar los costos iniciales.

Otros hinchas, más jóvenes, tomaron un vuelo Low Cost hasta Puerto Iguazú, en Argentina. Desde allí cruzaron vía terrestre hasta Foz do Iguazú y una vez en Brasil consiguieron boletos más baratos hasta San Pablo. En todos los casos un viaje de prácticamente todo el día. Cinco amigos, más osados todavía, decidieron alquilar un auto y unir esa distancia desde Foz hasta San Pablo por carretera, para llegar hoy pasado el mediodía y tener unas horas antes de ir para la cancha.

Se espera que alrededor de 1500 hinchas de Estudiantes estén presentes en el Neo Químicas Arena de Corinthians. De no haber existido los otros problemas y la final de 10 días en Santiago del Estero contra Rosario Central el número pudo haberse aumentado para terminar agotando las 2 mil localidades que entregó el club local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?