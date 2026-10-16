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Deportes

El sueño del pibe: 22 hinchas mayores ingresaron a la cancha con los jugadores de Estudiantes y Flamengo

Por Redacción

En la previa del partido entre Estudiantes y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, 22 hinchas mayores ingresaron al campo de juego del Estadio UNO Jorge Luis Hirschi junto a los futbolistas de ambos equipos, como parte de una iniciativa impulsada por Mercado Libre.

La propuesta, denominada “El sueño del pibe”, reemplazó por una jornada a los niños y niñas que habitualmente acompañan a los jugadores durante su ingreso a la cancha, en el marco del programa Escort Kids de la CONMEBOL.

Los participantes, en su mayoría simpatizantes de Estudiantes, atravesaron el túnel junto a los planteles y participaron de la fotografía previa al encuentro. La actividad tuvo como objetivo reconocer a quienes acompañaron a sus clubes durante décadas.

“Quisimos reconocer a quienes acompañan a sus clubes desde hace décadas y darles la posibilidad de vivir un momento reservado para pocos: entrar a la cancha junto a los jugadores”, explicó Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre.

La acción formó parte del patrocinio de la empresa a la CONMEBOL Libertadores. Mercado Libre también mantiene acuerdos comerciales con la Copa Sudamericana y la Liga Profesional argentina para las temporadas 2026 y 2027.

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