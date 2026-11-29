Se acabó el sueño de Estudiantes en la Copa Libertadores. Fue un golpe duro porque, lógicamente, había mucha ilusión de llegar a lo más alto del continente y, de paso, meter un giro institucional mayúsculo con la cantidad de torneos y dinero que ingresaban. Perdió 1-0 contra Palmeiras en el estadio Centenario en la final y no pudo bordar de dorado este año que fue muy movilizante en el plano internacional.

Hoy puede ser que el hincha y hasta los propios protagonistas miren con desilusión el final de la película. Todos ellos querían otro final y otra manera de terminar. Pero con el correr del tiempo esta Copa Libertadores modelo 2026 quedará en el recuerdo de las muy buenas andanzas internacionales. Claro que no pudo coronar, pero llegar a una final y de la manera que lo hizo es motivo de orgullo y celebración. Cuando pase el dolor llegará ese momento para seguir en adelante.

Dicho esto, el Pincha no jugó un gran partido. Por momentos parejo y en el final con el corazón en la mano para empatarlo, pero en línea generales respetó demasiado a su rival y no tuvo el juego de otros partidos, esos que lo llevaron a esta definición. Si algo caracterizó a este equipo de Alexander Medina fue su grandeza e inteligencia para jugar los partidos: ayer no tuvo muchos momentos sostenidos.

No fue bueno lo de Estudiantes en el primer tiempo. No sufrió tanto pero le costó una enormidad. Tuvo mucha lucha y marca por sobre fútbol. No fue un equipo lúcido ni siquiera en los recuperos para explotar la velocidad de Tobio Burgos por la izquierda. No pesó jamás Alexis Castro ni Ezequiel Piovi en la mitad de cancha y entre Piqueréz y Barboza se devoraron los pocos intentos de Tiago Palacios. Salvo un par de remates desde afuera de Piovi y otro de Tobio Burgos, el equipo del Cacique Medina no pesó en el partido ni gravitó. Jamás.

El primer tiempo fue de lucha y pelea. El juego directo de Palmeiras para el Flaco López, Ramón Sosa o Marlon Freitas fue un problema al que le costó resolver. Es donde más le duele a González Pirez que después de un par de faltas recibió amarilla.

Marcos Rojo fue el jugador que más trabajó y sintió la final. Fue pillo para “embarrar” la cancha y en una misma jugada hizo amonestar a Giay y el propio López. Estuvo a muy poco el delantero argentino de ser expulsado por un pisotón a destiempo más de enojado que otra cosa.

Palmeiras siempre atacó directo o con Giay a espaldas de Benedetti y salvo un par de cabezazos la jugada en la que estuvo más cerca del gol fue una escapada de Evangelista por la izquierda, la única vez que hizo diferencia. Dejó en el camino a dos jugadores y primero Muslera y luego su palo derecho evitaron el 1-0 en el minuto final.

Fue un problema la banda izquierda del Pincha en defensa y eso que había sido lo más trabajado en los días previos, con múltiples variantes trabajadas para contrarrestar el poderío del rival. No es que la pasó mal pero jamás dio seguridad en ese sector.

En el primer tiempo el Pincha respetó demasiado a su rival. Mejoró tras el 0-1

Al árbitro Jesús Valenzuela le costó controlar el partido porque fue muy riguroso con los argentinos y no tanto con los brasileños. Por eso no tuvo manejo firme y algunas situaciones se le fueron yendo de las manos. Terminó revoleando amarillas por todos lados: Rojo, González Pirez y Tomás Palacios (por protestar) en el Pincha, contra Carlos Miguel, Giay y el Flaco López en Palmeiras.

El segundo tiempo empezó igual o peor. Palmeiras más decidido a manejar la pelota y ser ancho. Al no poder manejar la pelota quedó a expensas de no fallar en defensa. Por eso no sorprendió el gol de Ramón Sosa a los 8 minutos del complemento. Ganó Palmeiras por la izquierda, apareció John Arias para ganar de cabeza (ya había avisado antes) ante la pasividad de González Pirez y así dio el pase al centro del área, por donde ingresó Sosa casi para empujar al 1-0. Se durmieron todos en una misma jugada para complicar muchísimo las cosas en la Gran Final.

El gol, con mucha jerarquía por lograrlo con cuatro movimientos precisos, fue un golpe para Estudiantes que empezó a salir de esa postura tímida y empezó a atacar. Meza reemplazó a Mancuso y llegó por derecha, después Tomás Palacios hizo lo propio por la izquierda. Cetré y Pérez fueron un poco más atrevidos que los que estaban... No fue arrollador, pero estuvo cerca del gol del empate. Lo salvó el arquero y diez centímetros. Pero en líneas generales Palmeiras fue un poco más, tuvo ese plus para ganar una final y se quedó con el partido luego de ocho minutos de descuento. El sueño se terminó pero con el tiempo quedará un grato recuerdo. Y tocará levantarse y volver a competir.

Estudiantes fue el Estudiantes de algunos momentos. Tuvo vergüenza para poder llegar al empate y seguir en el alargue esa batalla. El árbitro, que hasta los 60 minutos le cobró todo en contra, empezó a cambiar su lógica. Y con empuje tuvo momentos en los cuales dejó a su rival en problemas.

La jugada de Palacios en el final y la chilena de Carrillo, lo más claro

Joaquín Correa claramente no estaba en condiciones de jugar más minutos y quedó en evidencia con los pocos minutos que estuvo en cancha. No pudo dar ese salto de calidad que se necesitaba para un partido de esta envergadura. También extrañó a Baltasar Rodríguez y llamó la atención que los últimos minutos no haya otro “9” adentro del área como para ganar de arriba. No fue el partido, no fue el final y no fue el desenlace imaginado. Le tocó perder y llevarse la medalla de plata. Pero el camino fue muy movilizante durante diez meses. El tiempo pondrá en valor esta final, aunque el dolor tardará en irse del todo.

SEXTA FINAL Estudiantes llegó a Montevideo con cuatro Libertadores ganadas (1968, 1969, 1970 y 2009) y una única derrota ante Nacional en la definición de 1971. Palmeiras, su vencedor en el Centenario, lo alcanzó con cuatro títulos en la máxima competencia. continental. Estudiantes llegó a Montevideo con cuatro Libertadores ganadas (1968, 1969, 1970 y 2009) y una única derrota ante Nacional en la definición de 1971. Palmeiras, su vencedor en el Centenario, lo alcanzó con cuatro títulos en la máxima competencia. continental.

58 AÑOS DESPUÉS Llegó la revancha para Palmeiras de aquella primera Libertadores que el Estudiantes de Zubeldía le ganó justamente al Verdao. El Pincha 2-1 en 1 y 55, cayó 3-1 en San Pablo y la definición en el Centenario fue 2-0 con goles de Ribaudo y J.R.Verón. Llegó la revancha para Palmeiras de aquella primera Libertadores que el Estudiantes de Zubeldía le ganó justamente al Verdao. El Pincha 2-1 en 1 y 55, cayó 3-1 en San Pablo y la definición en el Centenario fue 2-0 con goles de Ribaudo y J.R.Verón.