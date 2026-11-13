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TÍTULO 20 EN LA HISTORIA

El supercampeón festeja como quiere: José Sosa y Cetré, con la copa entre hamburguesas en Gonnet

El plantel volvió rápido, ya está en La Plata aunque algunos de sus protagonistas se permitieron pequeñas paradas de lujo para seguir celebrando

Por Redacción

Estudiantes vivió una noche de festejos en Córdoba, con la Supercopa, y, apenas terminó la celebración, emprendió rápidamente el regreso hacia La Plata. El plantel volvió en avión y puso rumbo a Aeroparque y luego al Country Club de City Bell, aunque algunos de sus protagonistas se permitieron pequeñas paradas antes de regresar a la rutina.

Uno de los momentos que llamó la atención tuvo como protagonistas a José Sosa y Edwin Cetré. Bien temprano, sobre las 7, el capitán albirrojo y el delantero colombiano estuvieron en un reconocido local de comidas rápidas ubicado sobre Camino Centenario, a la altura de Gonnet, con la Supercopa sobre la mesa.

La imagen tuvo su particular encanto: el trofeo después de la consagración custodiado por el líder, dos futbolistas disfrutando de las primeras horas como campeones y una parada gastronómica que rápidamente se convirtió en una postal del festejo pincharrata.

Sosa, máximo ganador de títulos en la historia de Estudiantes, encabezó la escena junto a Cetré, en un encuentro que también compartieron integrantes del área de utilería, prensa y algunos hinchas que compartieron con la delegación para seguir festejando con los protagonistas.

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