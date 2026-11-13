Estudiantes vivió una noche de festejos en Córdoba, con la Supercopa, y, apenas terminó la celebración, emprendió rápidamente el regreso hacia La Plata. El plantel volvió en avión y puso rumbo a Aeroparque y luego al Country Club de City Bell, aunque algunos de sus protagonistas se permitieron pequeñas paradas antes de regresar a la rutina.

Uno de los momentos que llamó la atención tuvo como protagonistas a José Sosa y Edwin Cetré. Bien temprano, sobre las 7, el capitán albirrojo y el delantero colombiano estuvieron en un reconocido local de comidas rápidas ubicado sobre Camino Centenario, a la altura de Gonnet, con la Supercopa sobre la mesa.

La imagen tuvo su particular encanto: el trofeo después de la consagración custodiado por el líder, dos futbolistas disfrutando de las primeras horas como campeones y una parada gastronómica que rápidamente se convirtió en una postal del festejo pincharrata.

Sosa, máximo ganador de títulos en la historia de Estudiantes, encabezó la escena junto a Cetré, en un encuentro que también compartieron integrantes del área de utilería, prensa y algunos hinchas que compartieron con la delegación para seguir festejando con los protagonistas.