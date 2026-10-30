El Superclásico podría reunir a seis campeones del mundo entre los titulares

Si se confirman las formaciones previstas, cinco futbolistas de River y uno de Boca integrarán el grupo de campeones de Qatar 2022 que estarán desde el arranque en la Bombonera. El partido se jugará este domingo desde las 15.

El Superclásico entre Boca y River podría tener un dato particular: la presencia de seis campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 entre los 22 titulares. Si se mantienen las alineaciones previstas, será una de las mayores presencias de integrantes de aquel plantel en la historia del enfrentamiento.

River tendría cinco representantes: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. En Boca, el campeón del mundo sería Leandro Paredes.

La posible presencia de estos futbolistas también aparece entre los atractivos de la previa. En ese marco, la empresa Betsson difundió dos cuotas especiales vinculadas al partido: 2.00 si alguno de los campeones del mundo convierte un gol y 10.00 si el tanto que define el encuentro llega a partir del minuto 85.

En cuanto a lo deportivo, Boca llega con 57 puntos en la Tabla Anual, mientras que River suma 52. En el Torneo Clausura, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la Zona A y el Millonario marcha cuarto en la Zona B, en la recta final de la fase regular.

El encuentro se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la anteúltima fecha del Clausura.

Entre los posibles protagonistas, Paredes viene de tener un papel destacado en el último cruce ante River. Montiel, Acuña y Correa también cuentan con experiencia en clásicos, mientras que para Otamendi sería su primera participación en un Superclásico, si finalmente integra el equipo titular.

Así, además de la disputa por los puntos, el partido podría reunir a seis integrantes del plantel que ganó el Mundial de Qatar, un dato que le suma un condimento particular a una nueva edición de la rivalidad.