El TAS le dio la derecha y Rojo podrá jugar en Río

Estudiantes recibió una muy buena noticia de cara a lo que será la semifinal frente a Flamengo en el Maracaná.

Finalmente, el TAS respondió de forma favorable al reclamo presentado por el Pincha luego de lo que fue la inhabilitación impuesta por CONMEBOL y por lo cual el defensor central surgido de las inferiores albirrojas se terminó quedando afuera del partido de ida ante el Fla en UNO del pasado jueves.

El anuncio de la habilitación del ex futbolista de la Selección Argentina llegó a primera hora de ayer y dibujó varias sonrisas en City Bell antes de que el plantel de Alexander Medina realizara la última práctica en el predio pincharrata antes de emprender viaje con destino a tierras cariocas.

La noticia también fue comunicado en las redes sociales del club mediante un comunicado que decía: “El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026. De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición”.

Con esta decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, surge también la pregunta de porque hace una semana CONMEBOL decidió no habilitar al hombre proveniente de Racing, algo que también había ocurrido en primera instancia con AFA, que inicialmente tampoco había dado lugar a la inscripción para que el futbolista de 36 años pudiera disputar partidos en el ámbito local.

De esta manera, Marcos Rojo, tras lo que fue el comienzo de su tercer ciclo vistiendo la camiseta roja y blanca el pasado domingo frente a San Lorenzo, ahora volverá a ser titular, pero en Río de Janeiro para intentar volver a meter en una final continental al León tras diecisiete años ante una dura parada como lo es el Flamengo en el estadio Maracaná, un rival al que el Spartak Moscú, Sporting Lisboa, Manchester United, Boca y Racing ya sabe lo que es enfrentar en semifinales de Copa Libertdores, algo que hizo hace justamente un año, pero vistiendo los colores de Racing.

Así, Alexander Medina podrá contar con un refuerzo que llegó justamente pensando en esta instancia, donde el León irá por el pasaje con destino a Montevideo.

El reclamo de Estudiantes ante el TAS se basó en más de 400 antecedentes