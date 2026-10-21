Estudiantes recibió una noticia clave en la previa de la revancha de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le dio la razón al Pincha y Marcos Rojo quedó habilitado para disputar el encuentro de mañana, luego de no haber podido jugar el partido de ida por su situación reglamentaria. ¿Línea de 5?

La resolución representa un alivio para Estudiantes, que había cuestionado la decisión que le impedía utilizar al zaguero en el primer cruce. Desde el club sostenían que la inscripción del futbolista se había realizado correctamente y, ante la negativa inicial, habían anticipado que recurrirían a las instancias correspondientes para defender su postura.

Finalmente, el TAS falló a favor de la institución platense y Rojo podrá ser de la partida en la revancha. Su habilitación le brinda al cuerpo técnico una alternativa importante para reforzar la defensa en un encuentro que definirá el futuro del Pincha en la Libertadores.

¿Cuál sería el 11 del Cacique Medina? Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, Rojo y Palacios; Piovi, Baltasar, Castro; Correa y Carrillo