El Tribunal de Disciplina citó a Estudiantes tras el duro informe del árbitro Mastrángelo

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó cartas en el asunto tras el accidentado partido entre Estudiantes e Instituto del pasado 31 de octubre. Luego de evaluar el informe elevado por el árbitro principal Hernán Mastrángelo, el organismo disciplinario abrió el expediente 100216 y resolvió dar vista al Pincha por el término de cinco días para que tome conocimiento de lo denunciado y presente su descargo bajo el Artículo 36 del Código Disciplinario.

El fallo se da en el marco de un reporte arbitral explosivo que expuso serias fallas de seguridad, el faltante de elementos dentro del vestuario, agresiones del cuerpo técnico e incluso un sabotaje al vehículo del juez en el estacionamiento.

Uno de los episodios más graves señalados por Mastrángelo ocurrió durante el descanso del partido. Al ingresar al vestuario, las autoridades del encuentro advirtieron que habían sido víctimas de un hurto. "En el entretiempo nos dimos cuenta que nos sustrajeron los cuatro toallones que la utilería del club local nos había facilitado para nuestro uso. Este hecho deja en evidencia que alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo", detalló el árbitro en su informe.

Tras el reclamo, debieron entregarles una llave para cerrar el recinto. Los contratiempos continuaron una vez finalizado el encuentro en el sector delimitado por la Policía y la seguridad privada de la institución. Al dirigirse a su auto, la cuaterna constató un boicot deliberado: "Nos anoticiamos que nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta". Los árbitros debieron recurrir a un compresor propio para inflar la rueda y retirarse del estadio.

A su vez, el escrito de Mastrángelo asentó la fuerte discusión ocurrida a los 84 minutos de juego, que derivó en la intervención de la seguridad. Según el acta, el secretario técnico albirrojo, Leonardo Gastón Mansilla, "ingresó al banco de suplentes sin autorización y se puso cara a cara con el asistente número 1 protestando fallos arbitrales de forma violenta y agresiva", hecho que provocó su inmediata tarjeta roja.

Con la notificación formal del Tribunal, la dirigencia del Pincha dispondrá de cinco días para responder al informe y dar su versión sobre los incidentes ocurridos dentro de las instalaciones.