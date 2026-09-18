El Tribunal le dio la derecha a Boca ante la protesta

El Tribunal de Disciplina de la AFA ratificó la clasificación de Boca a la siguiente instancia de la Copa Argentina, desestimando de esta manera la protesta formal presentada por hace algunos días por el club Vélez.

La controversia se originó por un reclamo de la entidad de Liniers debido a la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido disputado el pasado 2 de septiembre, superando el límite reglamentario.

Vélez basó su solicitud en registros del sistema COMET y pidió la suspensión transitoria de la serie, mientras que el club de la Ribera presentó su respectivo descargo.

Desde la AFA se señaló que el reclamo afrontaba un impedimento reglamentario sustancial.

Los estrados jurídicos ponderaron la jurisprudencia de la FIFA, la cual establece que la mera inclusión en planilla de un jugador que no ingresa al campo no altera la equidad de la competencia.

Bajo este criterio, se determinó que la infracción administrativa podría acarrear sanciones formales, pero la protesta presentada oportunamente carecía de sustento para modificar el resultado deportivo.

Finalmente, ayer, el cuerpo disciplinario firmó la resolución que confirma la continuidad del conjunto Xeneize en el torneo, cuya publicación íntegra se prevé para el martes que viene con todos los argumentos y la sanción económica para Boca.

En dicho encuentro, finalizado sin goles y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, el delantero paraguayo fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa de Boca argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos en ese partido que terminó con la clasificación de Boca a la siguiente instancia del certamen federal .

Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostiene que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

A la espera del fallo definitivo que determine el rival de Racing, el cruce de la siguiente fase ya tiene confirmación de fecha y sede: se disputará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

El fallo oficial sería publicado mediante el boletín de la AFA en las próximas horas, según los tiempos que demande la redacción de los fundamentos. De confirmarse, Boca recibiría una multa económica pero continuará en la Copa Argentina.

Tras la controversia, el Xeneize recibirá una sanción administrativa