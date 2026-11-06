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El triunfo de Barracas complicó a Estudiantes

Por Redacción

 Racing perdió por 2 a 0 ante Barracas Central como visitante en un duelo correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura y dejó muy complicado a Independiente para la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Con los goles de Nicolás Orsini a los 43 minutos de la primera etapa y de Norberto Briasco a los 32 del complemento, Barracas se mantiene firme dentro de los ocho clasificados a los playoffs mientras que la “Academia” cerró un año para el olvido.

El Guapo`superó al Pincha en la Anual y lo obligó al menos a empatar mañana en Córdoba o directamente se quedará eliminado de la Copa Sudamericana por tabla Anual.

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