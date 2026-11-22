Esta vez la victoria de Boca se festejó en toda la Ciudad. O en casi toda La Plata. Porque gracias a la consagración del Xeneize en Barranquilla los dos equipos lograron objetivos o quedarse más cerca de lo que quieren.

El más favorecido fue Estudiantes, que luego de un segundo semestre un tanto flojo y lleno de iregulariades logró meterse en el último lugar de la tabla Anual para asegurarse un boleto a la próxima Copa Sudamericana. Necesitaba al menos un resultado para lograrlo y uno de ellos era que Boca se consagrara en la Sudamericana. Ahora poco le importa quién gane el torneo Clausura porque ya tiene el boleto para jugar nuevamente una competencia internacional, la quinta consecutiva lo que no han podido lograr nunguno de los otros equipos argentinos.

Ahora bien, si el próximo sábado derrota a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores jugará la competencia principal y además liberará otro cupo para los equipos que están agazapados esperando que se abran más puertas desde las otras competencias en juego.

La Copa Sudamericana tomó mucha importancia en los últimos años y la consagración de Boca volvió a darle relevancia ya que hay conjuntos muy poderosos que están disputándola y por caso si River no sale campeón del Clausura tendrá que conformarse por jugarla por segundo año consecutivo.

Además del Millonario, otros argentinos en zona de Sudamericana con Vélez, Gimnasia, Instituto y Lanús. Y en ligas como el Brasileirão, donde aún restan fechas por disputarse, clubes como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, Coritiba, São Paulo y Red Bull Bragantino pelean en la zona de clasificación. Otros que tienen el pasaje en la mano son Cusco de Perú y Libertad de Ecuador, la revelación de Loja.

El caso de Gimnasia es parecido. Que Boca haya salido campeón de la Copa Sudamericana lo dejó más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores, al menos a la fase de repechaje. Porque necesitaba que se le abrieran dos puertas y una ya está abierta de par en par. El primer favorecido fue Independiente Rivadavia de Mendoza que la jugará por segundo año consecutivo, un logro impensado hasta hace una década atrás. La Lepra disputó su primera Libertadores en este 2026 e incluso se clasificó a los octavos de final ganando en el estadio Maracaná, lo que muy pocos pudieron conseguir. Ahora irá por otro sueño, primero en el repechaje pero si sale campéon del Clausura un equipo que haya terminado en zona de copas se asegurará un lugar en la elite de las competencias.

Barracas Central, quien quedó detrás de Estudiantes en la tabla anual, volvería a jugar la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo en caso de que Estudiantes gane la Libertadores o alguno de los equipos de punta de la tabla acumulada se queden con el Clausura.

A su vez, Independiente -que ayer dio el golpe al eliminar a Argentinos Juniors en los playoffs del Clausura- teminó decimotercero en la tabla anual -superó por fair play a Defensa y Justicia- y si la carambola de resultados es muy amplia, también podría volver a jugar copas internacionales el año próximo con un ingreso a la Sudamericana impensado hace apenas unos días.