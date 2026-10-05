El último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina en el predio de Ezeiza

Lionel Messi se entrenó este lunes por última vez con la selección argentina, en una práctica distendida pero con un dejo de nostalgia, en la víspera de su despedida definitiva de la Albiceleste ante Benín.

El capitán, de 39 años, saltó al campo pasadas las 17.30 junto al resto del plantel en el predio que lleva su nombre en Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, para participar del último entrenamiento antes del amistoso del martes ante Benín en el estadio Monumental.

La práctica comenzó con juegos relajados con pelota y entre risas de los futbolistas, con un Messi que no se dio el lujo de perder ni una vez el balón.

Messi se había incorporado el domingo a la concentración y había participado de una primera práctica junto a sus compañeros y de un asado con el cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).