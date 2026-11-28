Boca se prepara para recibir a Gimnasia mañana en la Bombonera, y el entrenador, Rodolfo Arruabarrena tiene una idea clara: no guardar jugadores pese al trajín que arrastra el plantel. Si las recuperaciones se desarrollan según lo esperado, el Vasco repetiría prácticamente el equipo que viene de superar a Independiente Rivadavia, con una sola modificación.

La variante estaría en el mediocampo. Santiago Ascacibar, quien descansó el último fin de semana después de haber llegado con lo justo a la final de la Copa Sudamericana, regresaría a la titularidad. Sin embargo, no lo haría en lugar de Tomás Belmonte, sino de Milton Delgado, que sería preservado en el banco de suplentes.

El juvenil sufrió un golpe en la rodilla durante el partido ante la Lepra mendocina, que lo obligó a dejar la cancha, y por precaución saldría del once.

Si bien los estudios descartaron una lesión, el cuerpo técnico pretende cuidarlo para evitar riesgos, especialmente con la final de la Copa Argentina ante Platense a la vuelta de la esquina, prevista para el miércoles 2 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

De esta manera, Belmonte conservaría su lugar en el equipo y compartiría el mediocampo con Ascacibar y Leandro Paredes.

La intención de Arruabarrena es sostener la base titular en una instancia decisiva del Clausura, aunque la planificación todavía estará sujeta a cómo evolucionen físicamente los futbolistas durante la práctica de hoy.

La última palabra llegará con la recuperación del plantel y la evaluación que haga el cuerpo técnico antes del cruce con el Lobo. Boca quiere seguir en carrera por el título sin descuidar el desgaste acumulado ni la definición de la Copa Argentina, que vendrá apenas unos días después.

De no mediar contratiempos, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.