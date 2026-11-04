El Vasco le da forma al equipo que definirá un título el próximo sábado

El cuerpo técnico de Boca, encabezado por Rodolfo Arruabarrena, recuperó a dos jugadores clave de cara a los próximos compromisos que serán fundamentales en la búsqueda de lo que podría ser una histórica quíntuple corona.

Boca puede lograr su primer título del año el próximo sábado, cuando se definirá la tabla anual de la Liga Profesional. A las 17.30 jugarán los tres equipos que tienen chances de quedarse con la Liga que el año pasado ganó el Canalla en los escritorios: Boca (60) será local ante Defensa y Justicia , Argentinos Juniors (60) recibirá a Huracán y Rosario Central (59)enfrentará en el Gigante al descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Si lo desea, Arruabarrena podrá repetir el equipo del pasado domigo: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado; Flores, Merentiel y Villa.

El líder del gran momento xeneize dentro de la cancha es Leandro Paredes. El campeón mundial enderezó el déficil del equipo en los Superclásicos y se erigió en el líder de chicos y grandes, mancomunados detrás del esfuerzo para darle la Copa Sudamericana al hincha. Y de yapa, pueden llegar a ser cinco los festejos boquenses. Paredes, cuidado entre algodones, es vital para el equipo del vasco Arruabarrena.

Boca puede ganar la Liga por la tabla anual, el Clausura, la Copa Argentina, la Sudamericana y el Trofeo de Campeones, que se disputará en Córdoba en diciembre de este año.

Además, el Vasco recibió buenas noticias extra Boca ya que Lionel Scaloni resolvió no incluir a Milton Delgado ni a Leonel Flores en la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos frente a Uruguay (en la Bombonera), y Costa Rica. Así, los dos juveniles estarán disponibles para el encuentro del sábado 14 ante Banfield, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que definirá quien enfrenta a Platense en la final de la Copa Argentina.

Ambos futbolistas estaban en los planes del cuerpo técnico de la Selección y existía la posibilidad concreta de que fueran citados para esta doble fecha FIFA. Flores ya debutó con la camiseta albiceleste, mientras que Delgado esperaba su primera convocatoria de Lionel Scaloni.

Más allá de la alegría por el triunfo ante River por 1 a 0, con gol de Lautaro Di Lollo, hay otras buenas noticias en Boca Predio. Adam Bareiro aceleró los tiempos tras su operación de hernia de disco y apunta a la semifinal de la Copa Argentina, mientras que Tomás Aranda, una de las joyas del xeneize, superó su fractura de peroné y podría integrar la nómina este sábado ante Defensa y Justicia.

Aranda podría ir al banco el sábado y el Vasco quiere a Bareiro en la semi de la Copa Argentina

El retorno del delantero paraguayo constituye el cierre de un periplo signado por las adversidades físicas. El 9 de mayo Bareiro sufrió un complejo doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la derrota ante Huracán. Una vez superado aquel inconveniente muscular, a mediados de año el atacante comenzó a padecer una hernia de disco lumbar. Tras agotar distintos tratamientos conservadores, pasó por el quirófano el pasado 1° de septiembre.

Acelerando los procesos médicos de forma notable, Bareiro realizó bloques de trabajo a la par de sus compañeros por primera vez desde la llegada de Arruabarrena al banco xeneize. El objetivo del cuerpo técnico es que sume minutos ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina.