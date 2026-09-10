El Vasco recupera otro soldado: Rodrigo Battaglia

Boca cambió el chip y ya le apunta a Central Córdoba, al que enfrentará este viernes desde las 21:30 en La Bombonera. No obstante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena recibió una noticia muy esperada después del triunfo ante San Pablo, por la Copa Sudamericana: Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse junto al resto del plantel y dio un paso importante en su extensa recuperación. El volante participó de un reducido con sus compañeros y quedó más cerca de volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

El retorno al trabajo grupal representa un avance significativo para un futbolista que llevaba largos meses alejado de las canchas: fue operado el 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho y desde entonces atravesó una rehabilitación que le impidió sumar minutos durante toda la temporada.

De todos modos, su aparición en la práctica no significa que vaya a ser convocado inmediatamente. Después de tanto tiempo sin competencia, el volante de 35 años necesita atravesar un período de reacondicionamiento futbolístico para recuperar ritmo, sensaciones y tolerancia a las cargas. Por eso, en Boca llevarán su evolución con cautela y sin establecer por ahora una fecha concreta para su regreso.

La vuelta de RFodrigo Battaglia es especialmente importante para Arruabarrena por las variantes que le puede ofrecer, y también dado el contexto, considerando la cantidad de lesiones que acumuló el Xeneize tanto en el fondo como en el mediocampo en las últimas semanas.

Por lo habitual, Battaglia se desempeña como volante central, pero también tiene experiencia como defensor y puede ocupar distintas posiciones, algo que puede resultar determinante en un equipo que afronta una seguidilla exigente entre la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.