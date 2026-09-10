Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SE INTEGRÓ AL GRUPO TRAS UNA LARGA INACTIVIDAD

El Vasco recupera otro soldado: Rodrigo Battaglia

Rodrigo Battaglia volvió a entrenar con el grupo. Una opción para el Vasco

Por Redacción

Boca cambió el chip y ya le apunta a Central Córdoba, al que enfrentará este viernes desde las 21:30 en La Bombonera. No obstante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena recibió una noticia muy esperada después del triunfo ante San Pablo, por la Copa Sudamericana: Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse junto al resto del plantel y dio un paso importante en su extensa recuperación. El volante participó de un reducido con sus compañeros y quedó más cerca de volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

El retorno al trabajo grupal representa un avance significativo para un futbolista que llevaba largos meses alejado de las canchas: fue operado el 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho y desde entonces atravesó una rehabilitación que le impidió sumar minutos durante toda la temporada.

De todos modos, su aparición en la práctica no significa que vaya a ser convocado inmediatamente. Después de tanto tiempo sin competencia, el volante de 35 años necesita atravesar un período de reacondicionamiento futbolístico para recuperar ritmo, sensaciones y tolerancia a las cargas. Por eso, en Boca llevarán su evolución con cautela y sin establecer por ahora una fecha concreta para su regreso.

La vuelta de RFodrigo Battaglia es especialmente importante para Arruabarrena por las variantes que le puede ofrecer, y también dado el contexto, considerando la cantidad de lesiones que acumuló el Xeneize tanto en el fondo como en el mediocampo en las últimas semanas.

Por lo habitual, Battaglia se desempeña como volante central, pero también tiene experiencia como defensor y puede ocupar distintas posiciones, algo que puede resultar determinante en un equipo que afronta una seguidilla exigente entre la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?