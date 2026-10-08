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BUSCA REARMAR EL PLANTEL TRAS LAS LESIONES

El Vasco recurrió al juvenil Joaquín Ruiz

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Por Redacción

El entrenador Rodolfo Arruabarena debió recurrir a las inferiores de Boca para rearmar el plantel de cara a la recta final del año tras confirmarse las lesiones de los futbolistas Tomás Belmonte y Alan Velasco.

Así, el jugador elegido por el técnico que se sumó a partir del pasado martes a las prácticas es Joaquín Ruiz, pieza clave y uno de los capitanes de la Reserva.

Nacido en la ciudad de Tandil y perteneciente a la camada 2006, Ruiz no es un desconocido dentro del plantel de Boca. Su primera aproximación en la primera de Boca ocurrió bajo la conducción de Diego Martínez, quien lo llevó a sus convocatorias oficiales, aunque, su estreno formal llegó de la mano de Fernando Gago, ciclo en el que sumó 38 minutos distribuidos en tres ingresos desde el banco.

Durante su etapa formativa, se destacaba como un extremo clásico recostado sobre la banda izquierda, caracterizado por su desequilibrio individual, cambio de ritmo y profundidad.

No obstante, tras la llegada de Miguel Russo al banco de suplentes y su consiguiente retorno a la Reserva, el juvenil atravesó una marcada metamorfosis futbolística de la mano de Herrón.

En el último tiempo, Ruiz se readaptó y se desempeña tanto lateral y de volante por el mismo sector, capitalizando su vocación ofensiva para proyectarse.

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