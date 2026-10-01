El Vasco tiene dos dudas para recibir a Unión

Abocado a tres frentes como el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el Vasco Arruabarrena se toma su tiempo para definir los nombres que saltarán este viernes desde las 21:30 al campo de juego de la Bombonera en busca de estirar la racha de victorias como local y además, sumar tres unidades que serían vitales pensando en la clasificación a los playoff del campeonato.

Con el regreso de Leonel Flores de los entrenamientos de la Selección Argentina, donde fue liberado para poder afrontar la preparación para el choque con el Tatengue, el plantel Xeneize tuvo una nueva jornada de trabajos, donde no estuvo por un cuadro febril el colombiano Sebastián Villa, que sin embargo no está en riesgo para poder ser tenido en consideración para el partido ante los dirigidos por Leonardo Madelón.

La buena noticia para el entrenador azul y oro es que, una vez que Villa se recupere de la gripe, tendrá a su plantel a disposición, algo que no venía ocurriendo en el último tiempo.

Para recibir a los santafesinos, pese a sus tres goles para la clasificación ante Racing por Copa Argentina, Enner Valencia ocuparía un lugar en el banco suplentes, debido a que aún no se encuentra apto para disputar 90’ y además, desde el cuerpo técnico quieren ver más allá y regular cargas pensando en lo que se le vendrá a los de la Ribera tanto en Copa Argentina como en Copa Sudamericana, donde se encuentran en semifinales.

Ya con la confirmación de que podrá contar con Leonel Flores, una pieza clave en el frente de ataque del Vasco, el juvenil surgido de las inferiores Xeneizes, sería de la partida ante Unión, siempre y cuando desde el cuerpo técnico lo vean al 100% desde lo físico, de lo contrario, su sitio lo ocupará Sebastián Villa.

En relación a la defensa, el conductor de Boca le daría descanso a Facundo Herrera y para ese lugar el Vasco maneja dos alternativas, poner a Marco Pellegrino o bien Ayrton Costa, quien vuelve a estar a disposición después de cuarenta días tras sufrir un desgarro.

Además, el colombiano Álvaro Montero volverá al arco para reemplazar a Leandro Brey.

Después, serían los mismos nombres que le ganaron a Racing por Copa Argentina en Rosario para clasificar a semis.

Contemplando las incógnitas en defensa y en ataque, los once de Boca frente a Unión, serían: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

Así, Rodolfo Arruabarrena se tomará estas horas finales para terminar de definir la formación para ir en busca de un triunfo que lo siga manteniendo por la buena senda.