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El pincha informó que trabaja en alternativas para facilitar el traslado

El viaje a la final, entre la ilusión y los altos costos

A la espera de novedades por las entradas, conseguir hospedaje se convirtió en el principal obstáculo para los hinchas de Estudiantes
el alojamiento, el gran problema para la fanaticada albirroja / x

Por Redacción

Estudiantes está en la final de la Copa Libertadores y la ansiedad de los hinchas se incrementa día a día de cara al 28 de noviembre, cuando el Pincha enfrentará a Palmeiras en Montevideo. Con la clasificación consumada, la atención de los simpatizantes empieza a centrarse en las entradas para el partido decisivo, aunque hay un problema que ya genera preocupación: el alojamiento.

Se espera una gran movilización albirroja para acompañar al equipo en el Estadio Centenario. En ese contexto, mientras crece la expectativa por conocer cómo será la venta de localidades, conseguir hospedaje se convirtió en una de las principales dificultades para quienes planean viajar.

Desde anoche, las páginas de venta de pasajes por vía marítima registraban una fuerte demanda, al igual que las plataformas de alojamiento. Para la fecha de la final, distintos sitios mostraban niveles de ocupación superiores al 90% y, en algunos casos, indicaban que la capacidad estaba completa. Una situación que estaría relacionada, en parte, con las reservas realizadas previamente por hinchas de Flamengo, que habían organizado su viaje antes de que se definiera al segundo finalista.

Ante este panorama, los simpatizantes aguardan que algunas de esas reservas sean canceladas y se liberen habitaciones en los próximos días. Mientras tanto, comenzó a circular la posibilidad de alojarse en Colonia, donde todavía quedarían algunas plazas disponibles. Sin embargo, los precios representan otro obstáculo: en ciertos casos, las tarifas superarían los mil dólares por noche.

En paralelo, otra de las grandes incógnitas pasa por la venta de entradas. Los hinchas esperan conocer cuándo y de qué manera podrán adquirir sus localidades para la final, una información clave para comenzar a organizar el viaje con mayor certeza.

En ese sentido, Estudiantes difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que informó que trabaja en distintas alternativas para facilitar el traslado de sus socios y simpatizantes. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios e hinchas que, teniendo en cuenta el esfuerzo que vienen realizando para acompañar al equipo, se encuentra planificando las diferentes alternativas de viaje para la final de CONMEBOL Libertadores”, expresó la institución.

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