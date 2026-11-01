El Xeneize ante la chance de afianzarse en lo más alto

El Boca dirigido técnicamente por Rodolfo Vasco Arruabarrena recibirá esta tarde a River en un Superclásico que será clave en su objetivo de terminar en lo más alto del fútbol argentino.

El Xeneize llega a este enfrentamiento en un trascendental momento del semestre, debido a que está en la pelea por la cuádruple corona y es fundamental de cara a sus posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla Anual para quedarse con el título de Campeón de Liga.

Actualmente, Boca está segundo en dicha tabla con 57 puntos porque Rosario Central le ganó de manera agónica a Sarmiento de Junín y llegó a las 59 unidades.

Sin embargo, una victoria dejaría nuevamente al club de La Ribera en lo más alto de la tabla y con una ventaja importantísima en esta lucha debido a que el equipo que tiene su misma cantidad de puntos es Argentinos Juniors, pero cuenta con una diferencia de gol que inclinaría la balanza a favor del conjunto azul y oro.

Es por esto que un nuevo triunfo en el partido que paraliza al país dejaría a Boca solo con la necesidad de ganarle a Defensa y Justicia en la última fecha, en un encuentro que se llevará a cabo en La Bombonera.

El título de Campeón de Liga será el primero que se definirá para Boca en un semestre impresionante en el que también podría conquistar el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

NÓMINA DE CONVOCADOS CON REGRESOS IMPORTANTES

25 fueron los futbolistas que convocó Rodolfo Arruabarrena para el Superclásico de esta tarde en La Bombonera. De todos esos nombres se destacan dos regresos importantes.

Uno es el jugador que más partidos y minutos disputó en el semesre, es decir Lautaro Blanco, que será titular. Mientras que el otro, es el de Tomás Belmonte, tal vez el más sorpresivo porque el DT lo metió entre los elegibles con tan sólo tres prácticas a la par de sus compañeros, tras haber sido operado de una rotura de meniscos menos de un mes atrás.