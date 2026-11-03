El Xeneize, Argentinos y Central, en simultáneo

El Torneo Clausura cerrará su fase regular en la próxima jornada y quedará definido, entre otras cosas, al campeón de la tabla anual.

Para levantar el título a mejor equipo del 2026 hay tres contendientes con chances matemáticas: Boca, Central y Argentinos Juniors.

Con el objetivo de que no haya especulaciones, los tres equipos jugarán sus partidos en simultáneo y, a falta de oficialización, sería el sábado 7 de noviembre a las 14.30.

El cronograma de la última jornada está supeditada a la visita del Papa a la Argentina, por lo que el grueso de la fecha se llevará a cabo en los próximos días.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera; Argentinos Juniors será local de Huracán y Rosario Central jugará en casa ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Boca depende de sí mismo para gritar campeón en la tabla anual y, si falla, Argentinos Juniors y Rosario Central tendrán sus oportunidades.

Los tres equipos s ejuefan su suerte en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026.

El que llega con grandes chances de festejar es Boca, que después de superar a River en el Superclásico, llega con el envión por las nubes y con todo a favor, sabiendo que depende de sí para volver a obtener un título nacional después de tres temporadas (el último, en 2023).