El Xeneize lo mereció y consiguió sumar la estrella 75 de su historia

El 3 de abril de 1905, bajo la sombra de un banco en la Plaza Solís, nació una institución que marcó a fuego el destino del deporte mundial.

En 121 años de historia, Boca celebra su vigencia como el equipo con más títulos del fútbol argentino (75), tras coronarse como Campeón de Liga 2026, después de más de tres años de sequía. Su última conquista se produjo en Santiago del Estero, cuando goleó 3-0 a Patronato con un triplete de Darío Benedetto..

El palmarés del club de la Ribera refleja una supremacía constante a través de los tiempos, dividiéndose en 36 campeonatos de liga, 17 copas nacionales y 22 trofeos internacionales. Entre estos últimos, destacan con luz propia las 6 Copas Libertadores y las 3 Copas Intercontinentales, hitos que elevaron el nombre de Boca a la cima del mundo.

El Mundo Boca celebra la estrella número 75 en sus 121 años de historia institucional

La leyenda comenzó a escribirse oficialmente en 1919, año en que el club obtuvo su primer Campeonato de Liga y la Copa Carlos Ibarguren. Durante la época amateur, Boca ya demostraba su estirpe ganadora con consagraciones inolvidables como la Tie Cup Competition de 1919, su primer título internacional, y la Copa de Honor Cousenier obtenida en 1920 tras vencer a los equipos más fuertes del Uruguay.

Con la llegada del profesionalismo en 1931, el Xeneize inauguró la nueva era siendo el primer campeón. A partir de allí, las décadas del 40 y 50 consolidaron su dominio local con figuras legendarias, sumando títulos de liga y copas como la Confraternidad Escobar-Gerona, que reafirmaba su poderío en la región.

MÍSTICA COPERA

Si bien Boca siempre fue protagonista, la década del 70 marcó un antes y un después con la llegada del “Toto” Juan Carlos Lorenzo, quien le dio al club sus primeras Copas Libertadores (1977 y 1978) y la histórica Copa Intercontinental ante el Borussia Mönchengladbach.

Tras años de sequía internacional, la llegada de Carlos Bianchi a finales de los 90 disparó la época más gloriosa de la institución, encadenando títulos locales e internacionales de forma frenética entre el año 2000 y 2007, incluyendo victorias épicas ante el Real Madrid y el AC Milan.

Para comprender la magnitud de Boca, es necesario repasar la diversidad de sus conquistas. Desde las antiguas Copa Competencia Jockey Club (1925) y Copa Estímulo (1926), pasando por la Copa Argentina en sus distintas versiones (1969, 2012, 2015, 2021), hasta llegar a las modernas Supercopa Argentina, Liga Profesional 2022.

Cada estrella representa una época y un ídolo: desde Rojitas, Rattín y Marzolini hasta Riquelme, Palermo y Tevez. Con la conquista de ayer, Boca reafirma que su historia no se detiene y que, con 75 títulos en sus vitrinas, el club fundado por cinco jóvenes inmigrantes sigue siendo el faro del fútbol nacional.