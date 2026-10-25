El Xeneize podría ser sancionado tras el Maracanzo

Boca quedó bajo la lupa luego de vencer a Vasco da Gama y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. La legislación brasileña prohíbe la publicidad de apuestas deportivas y la presencia del patrocinador en la camiseta podría generar consecuencias legales.

La medida aprobada el 25 de septiembre prohíbe la publicidad y el patrocinio de apuestas de cuota fija en territorio brasileño, sin establecer excepciones para los clubes extranjeros que disputan competiciones internacionales. Por ese motivo, la presencia de la marca en la indumentaria del Xeneize podría abrir un frente legal.

El contrato entre Boca y la empresa de apuestas fue firmado en Argentina, donde este tipo de actividad es legal. Sin embargo, especialistas en derecho deportivo advierten que ese aspecto no necesariamente exime al club de cumplir con las normas del país en el que disputa un partido. De todos modos, resta conocer si las autoridades tomarán alguna medida por la exhibición del patrocinador.