Empate atravesado por mensajes contra Central

Newell’s y Lanús no pasaron del empate en el Parque Independencia por la fecha 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, las miradas se las llevaron las banderas de los hinchas locales contra Rosario Central y los cánticos dirigidos al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Más allá de eso, la igualdad les sirvió a ambos equipos, que alcanzaron los 17 puntos y continúan en zona de playoffs de la Zona A.

El trámite fue parejo de principio a fin. Nadie quiso regalar nada y eso se reflejó en el desarrollo del juego. Hubo momentos de tenencia repartida, escasa profundidad en los metros finales y el clásico miedo a perder que se hizo presente en Rosario.

Por otra parte, una de las imágenes que rápidamente se viralizó ocurrió en la previa del encuentro. Durante el recibimiento al equipo, los hinchas leprosos colgaron una bandera dedicada al clásico rival con la leyenda: “Con los milicos transaste, con el poder te arrodillaste”. Al mismo tiempo, desde las tribunas también bajaron cánticos contra el Chiqui Tapia.