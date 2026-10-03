Empate de alto voltaje entre Francia e Italia

Francia e Italia igualaron 1 a 1 por la Nations League en un partido que tuvo como grandes figuras a Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma, determinantes para sostener el resultado con intervenciones de alto nivel.

Con este empate en suelo francés, el seleccionado dirigido por Zinedine Zidane dejó escapar sus primeros puntos en el certamen, mientras que la Azzurra confirmó su buen momento al recuperarse de un desarrollo que por momentos le fue adverso.

La primera situación clara fue para Italia a los 9 minutos, cuando Michael Kayode asistió a Moise Kean, pero Maignan respondió con una gran atajada. Francia contestó con un remate de Michael Olise que se estrelló en el travesaño, mientras que Davide Frattesi estuvo cerca de abrir el marcador para la visita con un disparo que pasó junto al palo.

En el complemento, el conjunto local asumió el protagonismo y encontró repetidamente la resistencia de Donnarumma, que respondió con solvencia ante Desire Doué, Ousmane Dembélé y nuevamente Olise.

Sin embargo, a los 10 minutos de la segunda mitad, Olise rompió la paridad con un preciso tiro libre que se coló en el ángulo superior izquierdo para establecer el 1 a 0.

La reacción italiana llegó tras un error en la salida francesa. Lucas Da Cunha no logró controlar un pase de Adrien Rabiot, Alessandro Bastoni recuperó la pelota y definió con eficacia para decretar el 1 a 1 definitivo.

En el tramo final, Maignan y Donnarumma volvieron a lucirse con intervenciones clave ante Rabiot y Kean, sosteniendo un empate que reflejó la paridad entre dos selecciones de alto nivel.

En otros resultados, Hungría 1-0 Georgia; Ucrania 0-2 Irlanda del Norte; Bosnia 1-1 Suecia; Polonia 6-0 Rumania; Chipre 2-0 Armenia; Letonia 1-2 Montenegro; Kazajistán 1-2 Moldavia; Islas Feroe 1-1 Eslovaquia y Bélgica 3-0 Turquía.