Empate de la Reserva que lo ilusiona con los playoffs

La Reserva de Estudiantes rescató un punto ante Newell’s en Parque Independencia. Emanuel Fernández Soler anotó en el complemento para decretar el 1-1.

El Pincha sumó un punto clave por la fecha 12 del Torneo Clausura Proyección. Con esta igualdad sumó 21 unidades y se metió en la zona de playoffs del Grupo B del certamen.

Si bien alcanzó el cuarto puesto que le asegura un pasaje directo a la siguiente instancia, restan partidos que se disputarán esta tarde con rivales directos.

Estudiantes fue de menor a mayor. Comenzó falto de creatividad y la Lepra aprovechó para contragolpear y manchar el marcador en blanco. Joaquín Amadio fue autor del gol local con un frentazo dentro del área.

Ya en el complemento el Pincha acomodó sus líneas y salió a los tumbos en busca del gol del empate, que apareció gracias Emanuel Fernández Soler, que en su segundo intento de rematar dentro del área por el sector izquierdo y casi sin ángulo, terminó poniendo cifras definitivas al partido.

Con este resultado, los comandados técnicamente por Schunke sumaron un punto clave en las aspiraciones para mantenerse dentro de los mejores cuatro equipos de la Zona.

Los once elegidos por el entrenador fueron: Botti; Crivaro, Desábato, Messina y Georgieff; Spalletta, Agustín Traina y Atum; Basualdo, Benjamín Sagües Barreiro y Fernández Soler.

La próxima fecha, Estudiantes recibe en el Country Club de City Bell a Lanús por la fecha 13 del campeonato. El juego será el miércoles venidero a las 15.

Por su parte, el Granate jugará mañana su partido correspondiente a la continuidad de la fecha mañana a las 15 ante Central Córdoba en condición de local.