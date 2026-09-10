Empezó bárbaro, pero el curso de la noche lo dejó fastidioso y preocupado

Lo que empezó muy bien no terminó del mismo modo. A los tres minutos de juego ya estaba arriba en el marcador y con las mejores sensaciones, pero el desarrollo de las acciones terminó dejando a Estudiantes abrazado a la cautela de cara a la revancha en San Pablo de la semana próxima.

Si bien nada está definido y los brasileños estuvieron muy lejos de impresionar como una formación poderosa, no quedaron las mejores sensaciones en la atmósfera del estadio UNO.

El arquero Souza protagonizó una atajada decisiva, muy cerca del pitazo final y ante un cabezazo de Joaquín Correa, que tuvo enorme valor para martillar la igualdad que terminaron valorando muchísimo los visitantes.

La ausencia por lesión de Thiago Palacios, bajos relieves individuales en un panorama albirrojo donde no hubo grandes actuaciones, y una lucida construcción del visitante en la gestación del gol de la igualdad, hicieron que el anfitrión nunca pudiera mostrarse como suele hacerlo en UNO cuando compite en el plano continental.

ACIERTO CLAVE A LA RED Y LUEGO GOBERNÓ LA FALTA DE PRECISIÓN

El alarido de Alexis Castro fue la gran diferencia entre el Pincha y su huésped en la primera mitad. El gol calmó bastante la ansiedad en toda la hinchada y no terminó de generar obligaciones ofensivas en los brasileños. Por eso, fue disputado, pero no tan atractivo el capítulo donde hubo algunos roces y muchas imprecisiones técnicas.

Nada está definido, pero es indudable que la revancha le demandará una prestación superior

Con Joaquín Correa haciéndose cargo de la creación en tres cuartos de cancha, y Carrillo limpiando el juego ofensivo con sano criterio, Estudiantes fue levemente superior a un oponente tan prolijo para manejar el balón como tibio en su búsqueda ofensiva.

EL EMPATE DE KAIO DEJÓ SENTIDO AL PINCHA Y LE COSTÓ RECUPERARSE

El inicio del segundo tiempo fue favorable al visitante y la construcción de un muy bonito gol elevó su autoestima para mejorar bastante su semblante general.

Al León le costó mucho sobreponerse al golpe recibido. Ingresó Fabricio Pérez, pero el paso de los minutos sólo profundizó la sensación de falta de ideas claras en el local derivando en un panorama de impotencia.

Abrazado a la cautela y teniendo prohibido cualquier atisbo de relajación, el equipo del Cacique viajará a Brasil teniendo claro que la revancha le demandará una prestación superadora.

Carente de brillos indiscutidos, Estudiantes se quedó más preocupado por su realidad que por lo mostrado por un oponente apenas correcto en su funcionamiento.

El concepto de que falla cuando recurre a muchos habituales suplentes , y recupera su peligrosidad utilizando a los mejores hombres, anoche se debilitó bastante.

Lejos de haber acorralado a los brasileños, el equipo sólo generó una escasa cantidad de situaciones claras como para anotar.

El gran aliciente albirrojo es lo poco que mostró Corinthians. No pasó por La Plata un poderoso exponente del fútbol brasileño. Sobre esa idea debe trabajar el Pincha en el Country. Si eleva considerablemente su nivel, pondrá al “Timao” en aprietos. Que en gran parte dependa del próximo rendimiento, encierra la mejor esperanza.