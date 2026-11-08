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LA TRADICIONAL ESQUINA FUE EPICENTRO DE LA ALEGRÍA

En 7 y 50, también hubo festejo Xeneize

Luego de la estrella conseguida por el conjunto de Rodolfo Arruabarrena miles de hinchas de Boca festejaron en nuestra ciudad
Hinchas de Boca se dieron cita en el centro platense / Mauro Milani
Los colores azul y oro tiñeron la esquina de 7 y 50 / Mauro Milani

Por Redacción

Concretada una nueva estrella para el Xeneize, en varios puntos del país, los hinchas de Boca dieron rienda suelta a la felicidad por la obtención de un título tras tres años. La ciudad de La Plata no fue la excepción y como en cada manifestación o festejo importante, 7 y 50 fue testigo en este caso de la alegría de los hinchas del club de la Ribera, que pocos minutos después de que Enner Valencia le haya dado la coronación con su agónico gol, se dieron cita masivamente en la esquina céntrica platense, con el Pasaje Dardo Rocha como espectador de lujo y poco tiempo después ya habían cortado el tránsito en la zona para desatar los festejos correspondientes.

Con banderas, paraguas, cantos y un denominador común que fueron los colores azul y oro, los simpatizantes xeneizes estuvieron varias horas gozando de la obtención del título de campeón de liga.

También, dijo presente la pirotecnia, con bengalas que estuvieron a tono de la institución presidida por Juan Román Riquelme.

Los hinchas invadieron el centro platense con camisetas, banderas y cantos

Los primeros bocinazos en las calles de la ciudad, empezaron a escucharse pocos minutos después de que Sebastián Zunino decretara el final en la Bombonera y se extendieron, no sólo en la tradicional esquina platense, si no por varios barrios más de La Plata, que vibró y festejó con la gran cantidad de hinchas xeneizes que residen en la ciudad, que se congregaron hasta altas horas de la noche.

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