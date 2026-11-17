Los festejos por la coronación frente a Independiente Rivadavia del pasado jueves tuvieron su punto final en la mañana de ayer, cuando el plantel conducido por Alexander Medina retornó a las prácticas para dar puntapié a la planificación del último y más importante partido de este 2026 y de los últimos diecisiete años para el mundo albirrojo.

A falta de poco más de una semana antes de la máxima cita continental en el estadio Centenario de Montevideo, el foco principal está puesto en si Joaquín Correa podrá ser tenido en cuenta para ser titular o integrar el banco de suplentes, según lo considere el Cacique. El ex Sampdoria, Sevilla, Lazio e Inter, entre otros, pese al descanso otorgado para sus compañeros, no perdió el tiempo y durante el fin de semana estuvo realizando ejercicios en City Bell apuntando a llegar lo mejor posible para la decisiva cita con el conjunto paulista.

Por otra parte, todavía con varios días por delante, la idea del cuerpo técnico es recuperar desde lo físico a los futbolistas en la recta final de un año cargado y exigente para el León, que prácticamente no tuvo respiro y buscará cerrar con broche de oro este 2026.

Con la certeza de que Baltasar Rodríguez, expulsado frente a Flamengo en el Maracaná, no podrá estar presente, el DT pincharrata comenzará a planificar la formación y los interpretes para el duelo final ante el Verdão. La final del pasado jueves en Córdoba, más allá de ser tomada con la seriedad que se merece, fue tomada también como banco de pruebas por Medina, que analiza implementar una línea de cinco defensores en el estadio Centenario para buscar cortar las subidas de los laterales brasileños.

En este contexto, si bien el boleto para la final de la Copa Libertadores está asegurado desde hace varias semanas, en City Bell ya tachan los días para emprender viaje con destino a la capital uruguaya y afrontar la final más importante de los últimos tiempos con la mayoría de los nombres del plantel a disposición.