En el final, Vélez se quedó con un triunfo vital

El Fortín y el Lobo mendocino protagonizaron un encuentro con pocas emociones en el estadio José Amalfitani, donde el local a falta de cinco minutos para que Darío Herrera pitara el final, se terminó quedando con tres puntos vitales en su lucha por clasificarse a la siguiente fase del Torneo Clausura y mantenerse en puestos de clasificación a copas en la tabla anual.

Si bien ambos conjuntos tuvieron sus chances y momentos de dominio en el transcurso del encuentro, el choque por momentos se tornó cortado por las infracciones y la falta de ideas tanto del equipo de los hermanos Schelotto como también de los de Darío Franco.

La única emoción del duelo llegaría a los 85’, cuando el defensor fortinero Thiago Silvero inclinó la balanza a favor de la escuadra de Liniers, que con esta victoria en casa llegó a las 24 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la zona A. Además, sigue manteniendo el invicto en el José Amalfitani, con cinco partidos ganados y únicamente dos empatados.