Luego de lo que había sido el triunfo del sábado del Real Madrid que le había posibilitado al Merengue igualar en puntos al Barça, el conjunto catalán no hizo caso a la presión y derrotó 3-2 al Villareal para volver a recuperar la distancia de tres puntos que llevaba antes del arranque de la fecha con la escuadra de la capital

En el resto de los encuentros de la jornada de ayer, Racing de Santander le ganó 3-2 a Real Sociedad, Osasuna venció 1-0 a Málaga y Atlético Madrid derrotó 2-0 a Getafe.